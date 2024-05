Cristina Hurtado sufrió duros golpes por fuera de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Todo sea por los niños”

La presentadora jugó un partido benéfico con Artistas Fútbol Club, pero no salió bien librada del enfrentamiento - crédito @crisshurtado/Instagram

Cristina Hurtado, presentadora de La casa de los famosos Colombia, no ha pasado una semana fácil. Una vez más los rumores de una mala relación con Carla Giraldo han sobrevolado el ambiente, y aunque la antioqueña sigue adelante y deslumbrando con sus atuendos cada vez que aparece en las pantallas del Canal RCN, parece que tampoco le va mucho mejor por fuera de la pantalla chica.

Hace una semana la conductora anunció entusiasmada que retomaría una de sus grandes pasiones: el fútbol. Y es que es bien sabido que Cristina, además de ser una amante de la actividad al aire libre, disfruta especialmente del deporte rey, al punto que regularmente juega con el equipo Artistas Fútbol Club, con el que disputa habitualmente partidos en canchas de fútbol 7.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

O al menos así era hasta que sus múltiples ocupaciones como madre, empresaria y ahora como presentadora en La casa de los famosos Colombia, le obligaron a dejar las canchas por cerca de un año.

Aunque su regreso a las canchas el pasado fin de semana se saldó con derrota, Cristina se mostró contenta de poder volver a jugar, revelando que hasta repartió una asistencia en ese partido y subiendo una publicación en redes sociales en la que dejó ver que su dominio del balón a la hora de hacer la tradicional 21 es notable.

Cristina Hurtado es una de las celebridades que juega regularmente con Artistas Fútbol Club, equipo fundado por la mánager de artistas Maria Guarnizo - crédito @crisshurtado/Instagram

Sin embargo, su segundo fin de semana no se saldó tan favorablemente. En la mañana del sábado 4 de mayo, la presentadora contó en sus redes sociales que se dirigía a un nuevo partido, pero que esta vez tenía una connotación particular, al tratarse de un partido benéfico.

“Quiero contarles que una de las cosas que más me gusta de Artistas Fútbol Club es que hacen muchos eventos para ayudarle a diferentes fundaciones (...) Hoy precisamente voy en camino a un partido muy especial”, explicó. Este partido en concreto forma parte de un torneo que recauda fondos para una fundación que ayuda a niños con cáncer.

La presentadora es una fiel apasionada del fútbol - crédito @artistasfutbolclub/Instagram

Horas después actualizó sus historias instantáneas y aunque no reveló el resultado del partido, si mostró que acabó golpeada por la intensidad del juego. Mientras era atendida por un miembro del Artistas Fútbol Club, Cristina mostró cómo acabó su rodilla luego de recibir una patada, y sus labios tras ser impactada por un balonazo.

“Les voy a mostrar las heridas de la guerra. Miren esto, patada en rodilla y aquí mi compañero me va a aplicar esto para que no me duela más, ahí pueden ver el golpe. Y les voy a mostrar el peor, miren, me dieron un balonazo (en la boca) y miren lo que me hicieron”, indicó.

Pese a ello, Cristina evidenció que no hay rencor con sus contrincantes, entendiendo que hace parte del juego. Para cerrar su intervención exclamó, orgullosa “¡Qué todo sea por los niños y por la pasión al fútbol!”.

Cristina Hurtado respondió a quienes le recriminan no apoyar a Carla Giraldo

La presentadora respondió a una usuaria que le recriminó porque, supuestamente, no apoya a Carla Giraldo en vivo durante 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @crisshurtado/Instagram

Pero los golpes para Cristina no llegan solo en el campo de juego, sino en las redes sociales. En su cuenta de Instagram la presentadora hizo una publicación acompañada de las palabras “Hoy es un buen día para recordarme y reconocerme a mí misma que valió la pena, el riesgo, la fe y la voluntad de aprender”.

Dicha publicación fue aprovechada por una usuaria que le recriminó por no apoyar a su compañera en la presentación de La casa de los famosos Colombia. “Pero no pierda la generosidad y apoye a Carla, usted también empezó un día”.

Cristina no tardó en responder. “¡Ay, mujer! Si supieras… Tranqui, como ignoras te atreves. Lo entiendo. Y como tú, muchos y muchas por aquí, por las redes donde no hay rostro, bombardean sin piedad todo el tiempo sin conocer la realidad”, puntualizó, recibiendo más respuestas en contra, pero también el apoyo de sus seguidores.