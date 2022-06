Don Omar es el primer artista confirmado para la Feria de las Flores 2022

Don Omar confirmado para presentarse en la Feria de las Flores 2022, como parte del cartel de artistas internacionales que visitará Medellín en agosto. (Getty Images)

Medellín continúa posicionándose como la capital del reguetón, por eso no sorprende que el anuncio del regreso de Don Omar a la capital antioqueña sea para las festividades programadas en agosto, con motivo de la Feria de las Flores 2022. El concierto tendrá lugar el próximo 12 de ese mes en el Estadio Atanasio Girardot.

Los paisas y a los visitantes a la Feria de las Flores en su edición 2022 tendrán la posibilidad de vibrar al ritmo de temas musicales como ‘Dale Don Dale’, ‘RX’, ‘Virtual Diva’ e incluso su más reciente canción ‘Flow HP’. Cabe mencionar que el boricua lleva varios años sin poder cumplir con su visita a Colombia y a la ciudad de la eterna primavera.

Aquí puede ver el contenido completo que anuncia la presencia de Don Omar en Medellín, en el marco de la Feria de las Flores 2022 :

Es el primer artista internacional confirmado para el evento que se realizará el 12 de agosto

¿Cuántas veces han anunciado presentaciones de Don Omar y el artista las canceló?

Este sería el décimo intento del reguetonero en presentarse en territorio colombiano. La últimas vez pensaba asistir al Jamming Festival 2022 que se realizaría en Ibagué, eventos que no se realizó, y por el que emprendimientos y visitantes de otros países se vieron afectados por el incumplimiento del evento.

El temor por un una falta del puertorriqueño a sus presentaciones da inicios en 2012, cuando se iba a presentar en San Andrés, pero una falla técnica y problemas con los organizadores del evento, llevó a la cancelación de ese show. En ese entonces, se comprometió a hacer otro espectáculo al día siguiente, sin embargo, sus seguidores se quedaron esperando con boleta en mano porque esto no ocurrió.

Le puede interesar: Esposa de Rodolfo Hernández se cansó de que hablen del secuestro y muerte de su hija: “Se alimentan del dolor con el sufrimiento de una madre”

Ese no fue el único evento que canceló el artista en Colombia para ese periodo, pues con bombos y platillos se anunció que compartiría escenario con Romeo Santos en el Estado Palogrande (Manizales), pero el evento se canceló de forma intempestiva.

Al año siguiente, se anunció otra presentación en Bogotá, en el Concierto de Conciertos, como cabeza de la lista de artistas invitados. En esta oportunidad fueron los organizadores quienes salieron a dar la cara una hora antes de iniciar el espectáculo que padecía una laringitis crónica, por lo que no cumpliría la cita.

A pesar del incumplimiento en Manizales y la ilusión de sus seguidores de verlo en el escenario, en 2014 la historia se repitió cuando fue invitado a la ciudad a su ya reconocida Feria, y, aunque confirmó su presencia no llegó a la cita. Y en 2015 no fue la excepción, pero por un desacuerdo con Daddy Yankee, no se concretó el evento lo que impidió su realización.

Dos años más tarde, en 2017 anunció el retiro de los escenarios con su participación en el I love Halloween, pero tampoco cumplió argumentando no poder subirse a la tarima. Meses más tarde fue invitado al ‘MegaLand’, en el que argumentó que no se iba a presentar porque debía estar en su país ayudando a las víctimas del terremoto que afectó a Puerto Rico.

La historia no acaba, en 2018, cuando por fin parecía que la cita se iba a cumplir, el show que iba a presentar Don Omar en el Club Bellavista del norte de Bogotá fue cancelado por parte de la Alcaldía, ya que no contaba con los permisos necesarios,

En 2019, se había incluido al artista en el cartel de ‘El Concierto de la historia’. Sin embargo, Don Omar exigía ser el artista principal del evento y solicitó que se quitara la imagen de Carlos vives de las piezas promocionales; como la organización no aceptó este trato, el artista no se presentó.

SEGUIR LEYENDO: