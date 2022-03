“Yo creo que sí volvieron”: Marcela Reyes se refirió a los rumores de reconciliación entre Lina Tejeiro y Andy Rivera

Marcela Reyes Dj colombiana. Foto: @marcelareyes

Ya mucho ha llovido desde que la historia sentimental de Andy Rivera y Lina Tejeiro llegó a su término, más concretamente fue en el año 2018 cuando se le puso punto final a su capítulo como pareja. Sin embargo, en lo corrido de estos cuatro años ambos han sido protagonistas por aquí y por allá de especulaciones sobre supuestas reconciliaciones, dichos rumores han sonado en múltiples ocasiones y en diferentes épocas, ahora han sonado nuevamente.

Desde mediados de febrero pasado ha corrido por entre las redes sociales y los medios de comunicación el rumor de que la expareja estaría reviviendo su ya terminado noviazgo, esto por cuenta de que supuestamente estuvieron juntos en Miami, Estados Unidos, entre otras cosas por las que se les ha vuelto a relacionar sentimentalmente en el último tiempo. Sin embargo, ni la actriz y ni el cantante urbano han dicho palabra alguna sobre esta información que ronda por todos lados.

Pero, aunque los protagonistas de esta historia se han mantenido herméticos sobre el asunto en cuestión, Marcela Reyes sí tuvo algo que decir al respecto y lo hiso desde sus Historias en Instagram.

“Siendo super honesta, yo también estaba como ustedes (sus seguidores) con ganas de chisme. De hecho, llegué al cumpleaños… tomé la mesa de atrás para que toda la fiesta me quedara delante y yo poder ver la entrada triunfal de Lina con Andy, ¿por qué? porque también me gustaría mucho verlos juntos, todos hemos vivido este amor… en mi opinión personal les puedo decir que yo creo que sí volvieron, pero hay que darles tiempo bebé”.

Vale aclarar que, a mediados de febrero pasado Jhonny Rivera (padre de Andy Rivera) tuvo una fecha muy especial que celebrar: su cumpleaños. Sin embargo, si de fiesta se trata, el cantante de música popular realizó su festejo correspondiente el fin de semana de este 5 y 6 de marzo. Ahora, volviendo al tema de la DJ, Reyes comentó que, aunque esperó la asistencia de Tejeiro a la celebración, la actriz no estuvo presente.

“... Vi a Andy muy juicioso, estuvo solo todo el tiempo, pero Lina finalmente no llegó; me quedé esperándola... definitivamente no llegó. Ojalá hayan vuelto”, fueron las últimas palabras de Marcela Reyes con referencia al tema.

Marcela Reyes y Lina Tejeiro, amigas desde hace varios años:

No sobra decir que, la amistad existente entre la DJ y la actriz data de largo tiempo atrás. Sin embargo, hubo una distancia entre ellas de la que Marcela Reyes habló en abril de 2021. “Lina es una amiga que quise muchísimo, lo que pasa es que a veces los rumbos cogen caminos distintos y eso fue lo que pasó, pero no pasó nada malo. Después se enamoró de Andy y ya todos sabemos que cuando estaba enamorada de Andy poco supimos de ella”.

Aun así, en 2021 la DJ figuró entre el listado de invitados a la fiesta de cumpleaños de Lina Tejeiro, desarrollada a principios de octubre. En dicho momento, todo pareció estar muy bien entre ambas.

