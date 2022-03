Andy Rivera y Lina Tejeiro protagonizan tiernos mensajes en redes sociales

Lina Tejeiro y Andy Rivera se dedicaron emotivos mensajes a través de redes sociales y sus fans enloquecieron. Foto: Instagram @linatejeiro y @andyrivera

Hace algunas semanas, Andy Rivera y Lina Tejeiro fueron los protagonistas de la prensa rosa por cuenta de una publicación de la actriz en la que compartió un corto tutorial de maquillaje para clima cálido, sin embargo, no se percató que justo detrás suyo se apreciaban unas prendas de vestir del cantante.

Desde ese momento surgieron fuertes rumores de un posible acercamiento, pues una página de chismes compartió las historias de Andy Rivera llegando a la ciudad de Miami, luciendo la gorra y los tenis que se vieron en la publicación de Tejeiro.

Por esa misma fecha, las redes sociales enloquecieron al revivirse un video en el que la influenciadora y el cantante bromeaban con una posible fecha de matrimonio, cuando todavía eran novios, el que prometieron que llegarían un 30 de febrero.

“Les tenemos una muy buena noticia, ya sabemos cuándo nos vamos a casar. Nos vamos a casar el 30 de febrero, 30 de febrero, ojo pues. Grábense esa fecha”, dicen los artistas en el clip, soltando algunas carcajadas como es habitual en la actriz.

Este miércoles 2 de marzo, la pareja compartió en sus respectivas redes sociales unos tiernos mensajes que dan pie a que sus seguidores confirmen que efectivamente sí regresaron.

“Cómo son de lindos los días en que se que voy a verte”, escribió Andy Rivera en su cuenta de Twitter. Al instante, como si se tratara de una respuesta por parte de la llanera, escribió: “que ganas de ver esos ojitos y llenarlos de besitos”.

Le puede interesar: En qué consiste y cómo se trata el síncope vasovagal, la enfermedad que le fue diagnosticada a Andrea Guerrero

Aquí las imágenes de los trinos de la pareja :

La pareja se dedicó amorosos mensajes en redes sociales lo que confirmaría . Tomada de Instagram @rastreandofamosos

El portal de chismes ‘Rastreando Famosos’ fue el encargado de replicar los mensajes que compartieron las celebridades en sus redes sociales, generando cientos de reacciones entre los seguidores de la pareja, que están a la expectativa del anuncio oficial de su reconciliación.

Entre los más de 13.800 ‘me gusta’ y los 500 comentarios que han depositado los usuarios en la publicación, los más destacados son:

“Nosotros en la novela de amor y cuando a él le de la gana, la manda para la porra”, “Ella nunca perdió las esperanzas, que lindos”, “La única que puede volver con el tóxico sin ser criticada”, “Hombre, ¡por fin!, se lo merecen”, “Que amor tan lindo el de estos dos”, “Que bonitos, se merecen todas las felicitaciones”, entre otros.

Vibiana Tejeiro no está distanciada de Lina

Con los crecientes rumores de una reconciliación entre la actriz llanera y el intérprete de ‘Fuego’, los seguidores de Vibiana Tejeiro no perdieron la oportunidad de preguntarle si estaba distanciada o no de su hija, por un posible reencuentro amoroso con el cantante.

“¿Estás distanciada de Lina porque volvió con Andy?”, fue la pregunta que le hizo un internauta a Vibiana Tejeiro, a lo que ella respondió con un, “la gente está muy loca”.

Y agregó: “Yo nunca me he distanciado de mis hijos, de Lina menos, y si vuelve con Andy y si esa es su felicidad que sea muy feliz, la felicidad de mis hijos es la mía como siempre lo he dicho en todas las historias, en todas las preguntas que me hacen. Y si es otra persona, pues que sea feliz”.

SEGUIR LEYENDO: