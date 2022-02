Álvaro Uribe aseguró que uno de sus hijos nació de 6 meses “perfecto y bien”

En la imagen, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Otra de las voces que se unió a las críticas de que la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desde Duitama, en Boyacá, el exmandatario, que actualmente es investigado por dos delitos, dijo sentirse “triste” con el fallo del alto tribunal.

En su paso por el municipio boyacense, Uribe también hizo una infidencia acerca de uno de sus hijos, quien salió antes de tiempo del vientre de su esposa, Lina Moreno. En su pronunciamiento, el exsenador, que enfrenta cargos por fraude procesal y manipulación de testigos, dijo que su hijo llegó al mundo de 6 meses, “pero nació perfecto y está bien”.

Cabe anotar que los 6 meses, que equivalen a 24 semanas, fue el plazo máximo que la Corte colombiana determinó para que las madres interrumpan sus embarazos. Después de eso, se tendrá que recurrir a otro de los 3 causales establecidos.

“Olga, estoy muy triste con esa sentencia. Yo tengo un hijo que nació de 6 meses de embarazo. Hubo que cuidarlo, pero nació perfecto y está bien”, señaló el expresidente, mientras hablaba con una candidata a la Cámara por Boyacá.

El también jefe natural del Centro Democrático hizo varios otros reparos a lo determinado por 5 de los magistrados del alto tribunal y reiteró su tristeza por el fallo. “Todos los días nacen niños de seis meses, incluso de cinco meses, y los cuidan mucho y están bien. A mí me parece que esta sentencia ofende a un alto porcentaje de la ciudadanía. Estoy muy triste”, añadió Uribe en el video que compartió en su cuenta de Twitter.

Duitama, Boyacá



Percibo dolor en las calles de Duitama por la sentencia del aborto. pic.twitter.com/P5st53JsY1 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 22, 2022

Desde el Centro Democrático también hubo varias críticas a la polémica decisión de la Corte Constitucional. Unas horas después de la decisión, la controversia se avivó en Medellín por una valla ubicada en la avenida Regional.

El cartel corresponde a la senadora, Paola Holguín, y al representante a la Cámara, Juan Espinal, en el que se lee: “El aborto es un asesinato”. Recordemos que ambos congresistas están buscando la reelección de cara al próximo periodo legislativo.

La pancarta ha recibido el apoyo de varios usuarios en las plataformas digitales. “Totalmente de acuerdo y peor aún, asesinato de un ser indefenso e inocente que no pidió ser concebido y no puede defenderse. A caso los derechos de ese ser no cuentan? Solo cuentan los derechos de mujeres irresponsables que no pensaron en prevenir ese embarazo? Estamos muy mal”, sostuvo una de ellas.

Por su parte, Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático a la Presidencia, se pronunció con un video en las redes sociales donde se declaró un “defensor de la vida” desde la concepción hasta la muerte.

“Respeto lo que establece la Constitución sobre las tres causales. Lo que no estoy de acuerdo es que la Corte Constitucional sustituya al Congreso de la República en un tema tan sensible para el país como es el tema del aborto”.

María Fernanda Cabal, senadora de esa colectividad, rechazó el fallo del alto tribunal y, al igual que varios políticos derechistas del país, dijo que promoverá un referendo para que sean los colombianos quienes elijan el futuro de las embarazadas.

Además, Cabal no perdió oportunidad para criticar al precandidato presidencial Gustavo Petro, quien dejó un ambiguo mensaje tras el fallo de la Corte colombiana. La senadora la emprendió contra Petro y le recordó un pronunciamiento del año 2017 cuando criticó con vehemencia las corridas de toros en el país, práctica que en ese entonces calificaba como “una diversión de una élite de poder con la muerte de los demás”.

En su publicación, María Fernanda Cabal dijo que para su colega en el Senado de la República valía “más más la vida de un animal que la de un bebé por nacer”, añadió, mientras que envió otra dura pulla. “Relativismo moral” de los zurdos; como todas sus ocurrencias”, señaló.

