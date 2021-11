Hija de Francisco Maturana será la nueva viceministra del Deporte

Daniela Maturana (Twitter)

Recientemente se conoció que la politóloga Daniela Maturana y actual subdirectora técnica de la Subdirección de Gestión Técnica para la Adolescencia y Juventud del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) e hija del exfutbolista Francisco ‘Pacho’ Maturana, será la nueva viceministra del Deporte.

Según información extraoficial, la exconcejal de Medellín y expresidenta de la corporación, reemplazará a Lina María Barrera, quien actualmente desempeña el cargo. Maturana fue parte del Movimiento Creemos, de la bancada de Gobierno del entonces alcalde Federico Gutiérrez, quien hoy es uno de los precandidatos presidenciales de la centro derecha.

Sin embargo, Daniela se reconoce a sí misma como afrofeminista y deportista. Por ahora no hay pronunciamiento oficial de la funcionaria, pero se espera que se oficialice en los próximos días u horas.

En entrevistas cuando buscaba ser concejal, como una dada a KienYKe, la politóloga dijo que la decisión de meterse en la política la tomó junto a su padre y a sus familiares. Además, dijo que su trabajo es de vocación y voluntario, porque desde niña se inclinó por lo público. Mientras fue concejala, tuvo señalamiento de incurrir en doble militancia, sin embargo estos procesos no prosperaron.

Este puesto que asumirá pronto había sido ofrecido a la actual candidata al Senado por el partido de la U y campeona olímpica, Catherine Ibargüen, sin embargo lo rechazó.

La atleta contó que durante la ceremonia de reconocimiento a los atletas olímpicos de Tokio 2020, el exministro Ernesto Lucena le propuso ser viceministra del Deporte. Sin embargo, añadió que rechazó el cargo cuando se enteró que tenía que trabajar con Ramiro Varela, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo. Así se lo informó a los periodistas Néstor Morales y Tito Puccetti:

“A mí se me ofrece ser viceministra del Deporte, después me llama el ministro (Lucena) y me dice que si quería ser parte del desarrollo del deporte de nuevos talentos y yo gustosamente sí. Pero después, para firmar se me ponen algunas condiciones, las cuales yo no voy con ellas. Era trabajar de mano del presidente de la Federación de Atletismo en Colombia”.

Caterine reconoció que Ramiro Varela no es de su agrado, pues ha tomado decisiones que van en contravía de lo que para ella es el impulso de la actividad deportiva y atlética en Colombia, por eso se rehusó a llegar al gabinete de gobierno de Iván Duque en la cartera deportiva que hoy dirige Guillermo Herrera Castaño junto a la viceministra Lina Barrera Rueda:

“Yo no voy con él. Su puesto no me gusta, su forma tampoco, fue la misma persona que de una u otra forma en juegos olímpicos le dije que no estaba de acuerdo con que maltratara a uno de nuestros deportistas, entonces yo no voy con eso”

Tito Puccetti aclaró que el hecho que denuncia Caterine fue controversial luego de que un joven deportista denunciara que Ramiro Varela lo echó de la Villa Olímpica y le retiró los viáticos, además de quitarle su uniforme de competencia tras lesionarse.

