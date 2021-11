Un año después, así va la reconstrucción de San Andrés y Providencia tras el paso de Iota

El pasado 16 de noviembre de 2020, el paso del huracán Iota, de categoria 5, considerado como un evento sin precedentes en Colombia, afectó el 98% de la infraestructura de las islas de Providencia y Santa Catalina, dejando cientos de personas a la intemperie y con las más mínimas condiciones de supervivencia, lo que con el paso de un año reveló las dificultades para su reconstrucción y la falta de conexión entre el país y las islas.

Tras un año de la catástrofe ambiental, la emisora W Radio visitó la zona y evidenció que en medio de la lucha contra el covid-19, los isleños aún no cuentan con un hospital, tema que llamó la atención frente a las nuevas cepas del Coronavirus, por lo que se esperaba que fuera un tema de prioridad.

Asimismo, el diario El Espectador, evidenció la historia de Kriss Shandira Almeida Howard, habitante de Providencia del sector La Montaña, quien la contó al medio de su preocupación, pues detalló que no está entre las personas a las que les harán entrega de una vivienda debido a que ella no pagaba un servicio.

“Me dicen que no tengo casa porque no pagaba luz. Voy a la alcaldía, a Findeter y nadie me está dando una solución”, aseguró al diario bogotano.