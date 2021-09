Capturan en Barranquilla a un cubano acusado por tráfico de drogas

Autoridades capturaron a un cubano solicitado en extradición por narcotráfico. Foto: cortesía Migración Colombia

En la mañana de este sábado 4 de septiembre, Migración Colombia confirmó que, en coordinación con la Policía Nacional, fue capturado John Carlos Torres Castro, un ciudadano cubano quien era requerido en extradición a los Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas.

El hombre, que fue capturado en un centro comercial de la capital del Atlántico, había residido en el país por más de 10 años bajo la cédula de Juan Carlos Curvelo Uriana, la cual se confirmó que era falsa, según informaron las autoridades migratorias al momento de su detención.

El ente agregó en su comunicación que Torres Castro era buscado por el Servicio de Seguridad Diplomático de los Estados Unidos, por el delito de distribución de narcotráfico y fraude en pasaporte. De acuerdo con una fuente citada por el diario El Tiempo, “se le venía siguiendo la pista desde mediados de este año”, sin embargo, pese a que hace un mes había sido localizado, las autoridades suspendieron su aprehensión porque este dio positivo para COVID-19.

En el marco de las investigaciones se descubrió que el extranjero también contaba con otra cédula fraudulenta colombiana, pero a nombre de Michael León Forero; esta situación, dicen las autoridades, facilitó que pudiera evadir los controles de seguridad. Luego de completarse su proceso de detención, el sujeto fue llevado a las oficinas de Migración Colombia en Barranquilla, donde también se pudo establecer que tenía una segunda nacionalidad, la cual era norteamericana.

“Teniendo en cuenta lo anterior, en este momento el ciudadano cubano está en custodia de la autoridad migratoria colombiana y en las próximas horas se realizará su expulsión, desde Barranquilla, hacia los Estados Unidos”, se concluyó en el comunicado.

ACTOS DELICTIVOS DE CIUDADANOS EXTRANJEROS:

Según las cifras de la Policía Nacional, las cuales fueron conocidas por Semana, en lo corrido de este año han sido capturados en Colombia 11.038 extranjeros por cometer diversos delitos, entres los que destacan hurto, narcotráfico, homicidio y concierto para delinquir. Bogotá es la ciudad en la cual más de estos casos se han presentado, con más de 2.500 aprehensiones.

El pasado 18 de agosto, la Alcaldía Mayor de Bogotá llevó a cabo un Consejo de Seguridad en el cual anunció la creación de un comando especial para combatir las estructuras criminales de la población migrante, además de marcarse como objetivo el registro del 100% de los extranjeros que se encuentran en la capital.

De acuerdo con la alcaldesa Claudia López, las organizaciones delictivas, encabezadas por migrantes, están representando un factor de inseguridad preocupante en los últimos tiempos: “Están operando con un altísimo nivel de violencia armada, homicida. Los dos casos dolorosos de agresión homicida contra dos policías de nuestra ciudad este año han ocurrido por miembros de estas estructuras criminales [...] Eso nos obliga a reforzar el trabajo con Policía y Migración para poder identificarlos y judicializarlos”.

La propuesta de la funcionaria no fue bien recibida entre varios sectores. De hecho, uno de los críticos fue el presidente, Iván Duque, en declaraciones entregadas hace algunas semanas desde la Casa de Nariño: “Uno no puede decir que se crea un comando específico para enfrentar la delincuencia de migrantes. La labor de las autoridades es perseguir a todos los delincuentes sean nacionales o extranjeros. Por eso no se puede hacer una segmentación”. A esta postura también se sumó en su momento Migración Colombia.

Lopez se defendió al respecto, y manifestó que, si bien respetada la decisión del Gobierno y algunos entes de no formar parte del comando, no la compartía. Por un lado, aseveró que, en la mayoría de las nacionalidades, la inmensa mayoría de la gente es “trabajadora, decente y honesta”, pero, asimismo, existe “una minoría criminal”.

Por ello, resaltó la importancia de poder acompañar el proceso de registro de esta población. “Sin poder identificar a alguien, no hay judicialización y sin judicialización no hay cárcel. Y sin cárcel la gente queda libre, en la impunidad para seguir cometiendo delitos”, concluyó.

