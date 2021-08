Luisa Fernanda W sufrió un accidente grabando un video

Luisa Fernanda W. Foto: Instagram @luisafernandaw

Aunque parezca fácil, grabar videos para YouTube o las redes sociales – si se quiere presentar un trabajo con todas las de la ley – requiere de mucho empeño, esfuerzo y horas de repetición. Hay que estar pendiente de la luz, el ángulo, el foco y, por supuesto, que lo que se quiere decir o mostrar salga casi que perfecto. En el camino, también hay muchos tropiezos, errores al hablar, se olvidan algunas cosas por decir o simplemente se comete algún acto de torpeza como tumbar algo, caerse o darse un golpe en la cabeza como le pasó recientemente a Luisa Fernanda W.

A la influencer paisa no solo le gusta compartir lo bueno de sus videos o sus productos audiovisuales terminados en perfecto estado sino también los bloopers. Por ejemplo, aproximadamente el miércoles 4 de agosto subió un corto video con el muy usado audio de: “No sé por qué me deprimo si soy bien hermosa y fabulosa. What the fuck ya recapacité, bye”.

La paisa grabó el video desde una tina, sin embargo, este no fue su primer escenario al parecer. Poco después publicó un blooper del mismo video en el que se le ve grabando el clip en su cuarto, Luisa Fernanda W está sobre su cama y en un momento dado se para en ella, pero termina golpeándose fuertemente con una lámpara que cuelga del techo, enseguida se pone de rodillas en su cama mientras se toca la cabeza.

De hecho, el video de su blooper tiene más ‘likes’ que el original en sus vs. de 105 mil – 88 mil hasta el momento.

Por otro lado, una influencer que es muy fan de publicar los bloopers de sus videos es Andrea Valdiri. La barranquillera se enfoca principalmente en videos de baile y en un par de ocasiones se ha caído mientras desarrolla sus coreografías. Por ejemplo, uno de los elementos que más disfruta utilizar son las sillas y, una vez se cayó mientras la utilizaba en su baile de ‘Amorfoda’, tema que Bad Bunny lanzó en 2018. Luego repitió la historia de la caída mientras usaba una silla en su coreografía de ‘Coolant’, canción que Farruko sacó al mercado el mismo año.

Luisa Fernanda W aclara que no está embarazada:

Con tanta especulación y preguntadera sobre si Luisa Fernanda W está embarazada por segunda ocasión, la propia influencer decidió hacerse una prueba de embarazo y publicar el resultado porque ya la tenían “traumada con el tema”, según expresó humorísticamente en un video que subió a su cuenta de Instagram.

De este modo, con Pipe Bueno presente, la paisa se realizó la prueba de embarazo que dio negativa. “Todo es una falsa alarma”, aseveró.

La influencer y su pareja, el cantante Pipe Bueno, recibieron a su primogénito – llamado como Máximo Giraldo Cataño - el 28 de octubre de 2020 y por lo visto, el pequeño seguirá siendo su único hijo por un tiempo más, por lo menos, si es que la pareja decide embarazarse nuevamente.

