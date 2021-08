Calamidad pública: reportan más de 300 damnificados tras fuertes lluvias en Briceño, Antioquia

Video: Briceño, en Antioquia, devastado tras emergencia por lluvias

El fuerte aguacero que comenzó sobre las 6:00 p. m. del pasado viernes 30 de julio se extendió por casi cuatro horas sobre el municipio de Briceño y su casco urbano en el norte de Antioquia. Las lluvias de la temporada invernal llevaron a que se desbordaran las quebradas Marianito, La Tirana y Cuzumbí, por lo que fue necesario que la administración gubernamental en conjunto con la Policía, el Ejército y los bomberos evacuaran a las familias que presentaron mayor riesgo ante la inundación.

Luego de evaluar los daños ocasionados por las fuertes lluvias, las autoridades declararon calamidad pública en el municipio con el fin de atender, lo más pronto posible, a las 86 familias afectadas, pertenecientes a los barrios Fundungo, La Travesía, La Inmaculada, Divino Niño, Sagrado Corazón, Matadero Viejo, y Arnulfo Mora.

Según el reporte presentado, la emergencia invernal destruyó 27 viviendas y 24 hogares deberán ser reubicados, además de un total de 324 damnificados.

“Esta declaratoria debe ser amplia y contemplar todos los temas de acuerdo al nivel de afectación, la vivienda, la infraestructura vial, los puentes, la infraestructura educativa y todos los sectores para con ello formular el plan de acción”, manifestó el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez.

Asimismo, se adelantan labores para la rehabilitación de vías afectadas y la entrega de ayuda humanitaria a las personas que permanecen en albergues destinados por la Alcaldía del municipio antioqueño como el parque educativo, el comando de Policía e instalaciones de la Alcaldía. Así como el santuario que con el apoyo del ejército ha sido utilizado como zona de refugio para la evacuación total del barrio Fundungo.

“Desde este gobierno, que le apuesta a la protección y la defensa de la vida, le hemos pedido al alcalde que evacuemos las viviendas que representan algún riesgo. Para esto, los geólogos vienen verificando las condiciones de riesgo. Toda la capacidad del gobierno de Antioquia dispuesta para atender esta contingencia en Briceño”, sostuvo el gobernador (e) de Antioquia.

De acuerdo con Suárez, se diseñará un plan de integral para la atención de la emergencia que destruyó un puente peatonal, dos vehiculares, cultivos de café y generó la pérdida de 80 porcinos y bovinos. De hecho, con el fin de habilitar la vía de ingreso al municipio, las autoridades enviaron maquinaria amarilla para remover el material vegetal y la tierra que dejaron los movimientos en masa que se presentaron.

Tras el consejo de gobierno, las autoridades descartaron personas desaparecidas durante las inundaciones, luego de haber recibido algunos reportes por parte de la comunidad.

“Tras concluir un censo más detallado, logramos tener una lectura más clara sobre la contingencia. Realmente, no hay desaparecidos. Manifestamos sobre tres posibles, pero esa era una información no oficial”, señaló Suárez y agregó: “Fue el pánico de la comunidad ante la emergencia lo que generó desinformación, pero, según la última lectura, confirmamos que no hay desaparecidos”,

