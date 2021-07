Este miércoles Millonarios y Atlético Nacional, clásico colombiano en la Florida Cup: novedades y cómo verlo en vivo

El último partido entre Millonarios y Atlético Nacional fue por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2021-I. Triunfo 2-1 para los ‘Verdolagas’. Foto: cortesía Dimayor.

Millonarios y Atlético Nacional se verán las caras este miércoles 28 de junio en el cierre de la Florida Cup 2021, torneo de pretemporada que se disputa desde la última semana en Estados Unidos. Habiéndose definido el título a favor del Everton, este compromiso será protocolario, pero presentará, nuevamente, uno de los clásicos en el fútbol colombiano.

El enfrentamiento tendrá lugar, como ya es habitual, en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, después del compromiso entre los ‘Toffees’, que contarán con James Rodríguez en sus filas, y los Pumas de México, sobre las 5:00 p.m. (hora Colombia).

MILLONARIOS:

El equipo dirigido por Alberto Gamero entrenó este martes en el Omni Champions Gate luego de una jornada de recuperación tras el partido frente al Everton, el cual terminó a favor de los ingleses por 10-0 en los penales.

Para este compromiso la novedad más importante en el once titular sería la ausencia del volante Stiven Vega, quien salió del último duelo con algunas molestias en su rodilla izquierda. Sin embargo, acorde al periodista Alexis Rodríguez, “no es de gravedad”. En su reemplazo aparecería Juan Camilo García, que fue alineado en las prácticas.

El resto de la plantilla no sufriría mayores modificaciones, aunque también se está a la expectativa de Mackalister Silva, quien llevó a cabo un gran esfuerzo físico en el partido anterior; por lo tanto, si finalmente es inicialista, puede que dispute apenas el primer tiempo.

Tras su participación en la Florida Cup, Millonarios deberá afrontar la tercera fecha de la Liga BetPlay contra el Once Caldas. El encuentro está pactado para el próximo domingo a partir de las 6:05 p.m.

ATLÉTICO NACIONAL:

En las arcas ‘Verdolagas’ el técnico, Alejandro Restrepo, tendrá la posibilidad de probar a sus nuevas contrataciones para el segundo semestre. Recordemos que en la liga esto no ha sido posible ante la disputa legal que tiene con Cortuluá a causa de un incumplimiento de pago por el fichaje de Fernando Uribe. Mientras el conflicto entre las partes no se resuelva, Nacional no tiene permitido inscribir sus fichajes para el torneo local.

El verde paisa llegó a territorio norteamericano este martes con un total de 18 jugadores, entre los que destacan, sin duda, las presencias de Dorlan Pabón y Felipe Aguilar.

El mediocampista, Sebastián Gómez, habló en la previa del compromiso y aseguró que, más que un amistoso, la plantilla lo afrontará con toda la seriedad posible: “Después del gran triunfo el fin de semana, estamos preparando este partido amistoso, que nosotros no lo vemos como tal, sino como un clásico para seguir sumando, tomando ritmo y plasmar esa identidad de juego que queremos proponer en los partidos”.

Y añadió: “Estamos dispuestos para afrontar cualquier reto, este juego contra Millonarios es un clásico que tenemos que ganar, esto es Nacional donde hay una rivalidad muy grande y muy especial”.

Dentro su calendario, el cuadro ‘Verdolaga’ disputará su siguiente partido ante Independiente Santa Fe el próximo martes 3 de agosto, por la tercera fecha de la liga.

Ficha técnica:

Millonarios Vs. Atlético Nacional - Florida Cup 2021

Fecha: miércoles 28 de julio

Hora: 7:45 p.m (Colombia)

Estadio: Camping World Stadium

Transmisión: ESPN

Posibles formaciones:

Millonarios: Juan Moreno; Felipe F. Román, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Elvis Perlaza ; Juan Camilo García, Juan Carlos Pereira, Jorge Rengifo, Harrison Mojica, David Mackalister Silva; Fernando Uribe.

Nacional: Aldair Quintana; Jonathan Marulanda, Felipe Aguilar, Geisson Perea, Jímer Fory; Baldomero Perlaza, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera; Dorlan Pabón, Alex Castro, Jefferson Duque.

