Marcela Reyes y Dani Duke se confesaron sobre temas candentes jugando ‘verdad o shot’

Las dinámicas de Instagram se han vuelto bastante populares entre los influenciadores, quienes las aprovechan en algunas ocasiones para hacer una que otra confesión sobre su vida personal. Tal y como lo hicieron Marcela Reyes y Dani Duke en la noche de este sábado, cuando a través del juego ‘verdad o shot’ (también llamado ‘verdad o reto’) decidieron revelar varios datos de su vida íntima, sexual y amorosa.

Todo comenzó con el inesperado encuentro que surgió entre ambas, pues en medio de la grabación de un video para el canal de la novia de ‘La Liendra’, la afamada DJ aprovechó para grabar una serie de historias con las cuales elevó la temperatura entre sus millones de seguidores, puesto que les dio luz verde para hacer preguntas íntimas.

En ese sentido, la primera duda que despejaron fue en cuanto al tamaño del pene y la importancia que las mujeres dan a este aspecto en una relación. “Yo voy a tomarme un shot (trago) y no porque no quiera responder, sino porque toca ir calentando motores”, aseguró Dani Duke; mientras que Marcela Reyes agregó: “yo sí prefiero que sepan moverlo antes que el tamaño”.

Otra de las preguntas que llamó la atención entre los espectadores de la dinámica fue sobre si entre su lista de fantasías sexuales estaba la de hacer un trío, ante lo cual las dos dijeron que no y, de paso, se tomaron otra copa por eso.

Minutos más tarde surgió en la conversación el tema de Luisa Castro, expareja de ‘La Liendra’, pues a Daniela le preguntaron si sentía que había traicionado la amistad que tenía con ella al sostener ahora una relación con el influenciador risaraldense. “Yo me voy a tomar un shot”, contestó Duke. Sin embargo, advirtió que la respuesta a esta duda la iba a responder en su próximo video para Instagram.

Fue allí cuando otros seguidores se animaron a seguir preguntando por Mauricio Gómez (nombre de pila de ‘La Liendra’) y, ante los constantes cuestionamientos de si su novia actual está con él por interés, Marcela Reyes salió en defensa de la relación y explicó que Dani Duke no tiene necesidad de buscar hombres con dinero, pues dice que ella “tiene mucho”.

“Bebé, ya, usted no hable que yo respondo. Esta niña tiene mucho dinero y es super exitosa, yo creo que tiene hasta más que La Liendra”, aclaró la popular DJ de música electrónica que, entre otras cosas, también confesó que fue infiel en algunas relaciones que tuvo cuando era más jóven, pero dice que guardó mucho respeto con sus dos últimas parejas y a ellos no les traicionó.

En las últimas preguntas que las dos mujeres se animaron a contestar, ambas aceptaron haber sentido celos de alguna otra mujer y sus cualidades, aunque Duke añadió que con Gómez todavía no ha llegado a vivir esta sensación.

Por último, la tanda de preguntas y respuestas concluyó con un tema bastante polémico: la interrupción voluntaria del embarazo. “¿Si llegaran a quedar en embarazo abortarían?”, fue la pregunta que generó las posteriores declaraciones.

“Jamás abortaría, ¿de qué están hablando? No lo he hecho antes, no lo haría ahora ni tampoco en futuro, nunca en mi vida abortaría”, afirmó Dani Duke. “Yo tampoco lo haría, es más, me gustaría volver a ser mamá, pero el problema es que no le tengo todavía el papá”, concluyó Marcela Reyes, quien tiene un pequeño hijo llamado Valentino.