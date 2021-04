La propuesta de dos senadores exfarc para una nueva reforma tributaria

Victoria Sandino e Israel Zúñiga, conocido como Benkos Biohó. Colprensa - Álvaro Tavera

Este martes el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presenta ante las Comisiones Terceras del Congreso (Cámara de Representantes y Senado) el proyecto de reforma tributaria que, hasta ahora, no cuenta con el apoyo suficiente, según los anuncios que han hecho los partidos. Entre ellos está el partido Comunes y por eso dos senadores de dicha colectividad presentaron sus quejas y propuestas para una nueva reforma fiscal. Actualmente los senadores tienen diferencias con su partido e, incluso, se estudia en la comisión de ética interna la posibilidad de retirarlos.

La senadora Victoria Sandino y el senador Israel Zúñiga calificaron el proyecto del Gobierno como “un eufemismo nombrar una reforma tributaria mezquina e insostenible para el bolsillo de los colombianos como una ley solidaria. No es solo una reforma tributaria regresiva, sino que se trata en el fondo de una reforma presupuestal que busca profundizar un modelo de gasto social incapaz de responder a las necesidades básicas de la gente”.

Entre sus propuestas, están aumentar el impuesto al patrimonio a los 1.2000 millones de pesos y que sea de manera progresiva; abandonar la propuesta e aumentar el IVA y la base de personas que declaran renta, “por el contrario una reforma especialmente en una crisis social, debería pensar en aliviar el bolsillo de las y los colombianos”.

En su tercer punto, los senadores apuntan a revisar los dineros que se acumulan en paraísos fiscales, además de los activos de las personas más adineradas en el exterior. “En este punto no hay excusa, no pueden decirnos que estos recursos están activando la economía nacional pues corresponden a los “capitales golondrinas” que no se invierten en el aparato productivo colombiano”.

“Los programas [sociales] son focalizados, perpetúan la miseria y no son suficientes para acabar con la desigualdad ni menos para reactivar la economía”.

También invitan a que se reconsideren las condiciones para que empresas extranjeras lleguen a Colombia ya que, señalan, estas podrían estar explotando recursos naturales que “dejan pocas rentas en el país gracias a los modelos de concesión”. Por otro lado, piden aumentar el impuesto a las herencias de Colombia; atacar la evasión de impuestos que, según ellos, cuesta cerca de 30 billones de pesos anuales.

Finalmente proponen apostar por una alternativa de gasto social universalista, aunque no especifican en este punto y llaman a una reforma laboral para generar empleo. “De esta manera, las y los trabajadores podrán aportar con sus impuestos al país. No se puede pretender ampliar la base social de la tributación en Colombia sosteniendo una creciente flexibilización laboral, niveles escandalosos de informalidad y mayor aumento del gasto de bolsillo por que las personas deben acceder vía el mercado a los servicios que el Estado colombiano debería garantizar como derechos: salud, educación, vivienda, servicios públicos, entre otros”.

Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, se refirió al proyecto de la reforma tributaria y a las sugerencias que se han recibido de varios sectores de dejarla a un lado. Sin embargo, el jefe de cartera dejó en claro que el proyecto de ley no se va a retirar del Congreso, sino que se busca trabajar un consenso con los partidos políticos.

“La invitación que hacemos es que en es escenario demos un debate constructivo de cara al país, concertando con los partidos y trabajando con ellos la mejor propuesta posible” expresó Palacios.

Varios líderes de partidos políticos dieron a conocer su posición y advirtieron al gabinete que tienen los votos en el Congreso para hundir el proyecto. “Grave error que el gobierno insista en la reforma tributaria, no tiene la opinión del país y no tiene las mayorías hoy en el Congreso”, puntualizó Luis Fernando Velasco, vocero del Partido Liberal. Además, los convocantes del paro de este 28 de abril dijeron que la única forma para detenerlo es que se retire el proyecto.

