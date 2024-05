Andrés Forero puso en duda que el Gobierno pueda tramitar sus reformas antes del 20 de julio

Andrés Forero habla de las reformas del Gobierno nacional y dice que si intenta que se aprueben todas antes de que termine el periodo legislativo pueden "torpedear la agenda" - crédito Álvaro Tavera /Colprensa

El congresista, miembro del partido de oposición Centro Democrático, Andrés Forero, en una entrevista que le realizó la revista Semana, habló con respecto a las reformas planteadas por el Gobierno nacional liderado por el presidente Gustavo Petro. Con respecto a estas, el legislador comentó que la administración pública del país intentará que los tres proyectos antes mencionados pasen en la Comisión Séptima en el periodo de seis semanas, que es el tiempo que queda antes de que termine la legislatura el 20 de julio.

A esto último, el representante agregó que, en la Comisión Séptima, “a mi juicio, en la que se debe dar el debate con mayor profundidad, porque es la comisión especializada. Con todos los escándalos que están saliendo en el Gobierno nacional, si no radican la reforma a la salud pronto, ya no la radicarán”.

En dicha entrevista el congresista Andrés Forero se refirió a la reforma laboral propuesta por el Gobierno, señalando que sería un error por parte de este, dado que varios congresistas ya han expresado su inconformidad con casi todo el capítulo de derechos colectivos.

Y agregó que: “Entonces, si insiste en que se discuta, seguramente eso va a implicar una confrontación con la comisión en la que terminarían siendo suprimidos esos artículos. El Gobierno, por ambicioso, puede terminar torpedeando la aprobación de la reforma que lleva más avanzada, que es la reforma pensional”.

Forero habló del trámite de la reforma pensional en la Comisión Séptima, destacó la conformación de un bloque de oposición compuesto por cuatro congresistas, dos de Cambio Radical y dos del Centro Democrático, a los cuales, según señaló, se podrían sumar eventualmente dos miembros de la bancada del Partido Conservador - crédito Colprensa

En cuanto al trámite de la reforma pensional en la Comisión Séptima, Forero destacó la conformación de un bloque de oposición compuesto por cuatro congresistas, dos de Cambio Radical y dos del Centro Democrático, a los cuales, según señaló, se podrían sumar eventualmente dos miembros de la bancada del Partido Conservador. Esta consideración se basa en las acciones previas de estos últimos en el Senado, donde votaron de manera reiterada en contra de la reforma, configurando en principio seis votos en contra del proyecto propuesto. Y también comentó “entendemos que se necesita una reforma pensional, pero lamentablemente no es la que está planteando el Gobierno”.

De igual manera le comentó al medio antes citada que: “Nos llama la atención que el Ministerio de Hacienda le haya dado aval fiscal a un proyecto que en lugar de disminuir el vacío pensional lo termina agudizando. Estamos a la expectativa de que se definan los ponentes y esperamos tener el tiempo suficiente para poder elaborar nuestra ponencia, porque vemos que el Gobierno está apurado con los tiempos, pero esperamos que eso no se traduzca en limitaciones para que la Cámara pueda dar un debate profundo sobre un tema tan importante para los colombianos”.

FOTO DE ARCHIVO. Vista general del Capitolio Nacional, sede del Congreso colombiano, desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, Colombia,19 de julio, 2022 - crédito Luis Jaime Acosta/ REUTERS

Acerca de la reforma pensional de igual manera dijo que, de todas las reformas propuestas, la reforma pensional es la que actualmente posee más viabilidad política. Aunque reconoció que sus implicaciones son a largo plazo y podrían ser modificadas mediante futuras reformas, su principal preocupación radica en la liquidez que esta reforma otorgaría al Gobierno en el contexto de las elecciones del año 2026. Forero subrayó la importancia de evitar que el Gobierno disponga de esta liquidez con fines electorales, dada la experiencia previa con el manejo de los recursos públicos, destacando la determinación de su partido por librar una batalla significativa en este aspecto.

Por otro lado, en dicha entrevista también le preguntaron si la Comisión Séptima estaba entregada al Gobierno nacional, a lo que él contestó: “No me atrevo a decir que lo esté. Soy respetuoso del trabajo de mis compañeros de Comisión. Hay que decir que también se demoró mucho en ser aprobada en la Comisión Séptima la reforma a la salud y en su momento se hundió la reforma laboral. No me atrevo a decir que sea entregada, lo que pasa es que sí siento que, en general, la reforma pensional ha generado menos resistencias en el Congreso que las otras dos reformas”.