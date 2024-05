Elianis Garrido sorprendió con su cambio de look: lo lució para los estudiantes de su academia de baile

La que fuera presentadora de "Lo sé todo" entre 2018 y 2023 actualmente es instructora de baile en su propia academia - crédito @elianisgarrido/Instagram

Elianis Garrido es una actriz, presentadora y modelo colombiana, conocida inicialmente por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele. Su participación en el reality show le abrió las puertas de la televisión al punto de darle papeles en producciones como La ley del corazón y Sin senos sí hay paraíso. Al poco tiempo su trayectoria en medios viró hacia la presentación, convirtiéndose entre 2018 y 2024 en uno de los rostros del programa de farándula Lo sé todo, del Canal 1.

A comienzos de 2024, la barranquillera anunció su salida del programa para cumplir su sueño de abrir una academia de baile, algo a lo que se ha dedicado de tiempo completo a lo largo del año, brindando clases tanto a adultos como a niños. De hecho, una de sus últimas apariciones en dicho espacio fue rindiendo un tributo muy personal a Shakira mientras interpretaba la coreografía de su clásica Hips don’t lie, a los pies de su estatua en Barranquilla, lo que sirvió para promocionar su próxima aventura con éxito rotundo.

Su popularidad en redes sociales juega a favor, y todos los días comparte una rutina nueva de las que enseña en su establecimiento. En los últimos días Elianis aprovechó para probar con un nuevo estilo, por lo que comenzó a lucir unas trenzas en sus publicaciones más recientes.

Aunque de momento no ha publicado fotografías en su cuenta de Instagram, en sus historias instantáneas mostrando sus rutinas las lució con su característica sonrisa sin ningún complejo. De momento, no se ha referido a su cambio de look, pero el hecho no pasó desapercibido en redes sociales, especialmente cuando varias cuentas que difunden la actividad de los artistas repostearon la actividad de la empresaria.

Elianis lució un nuevo look en sus últimas apariciones en redes sociales - crédito @elianisgarrido/Instagram

Elianis Garrido afirmó que su esposo es su “polo a tierra”

Elianis Garrido se casó en 2022 con el empresario Álvaro Navarro - crédito @elianisgarrido/IG

Mientras su aventura como instructora de baile sigue su curso, la barranquillera también goza de un buen presente en lo sentimental. Y es que a pesar de lidiar con una ruptura tras finalizar su relación con Anddy Caicedo en 2022, se repuso y se dio una nueva oportunidad en el amor con el empresario Álvaro Navarro.

Ese apartado de su vida suele mantenerlo en privado, lejos de las redes sociales, pero eso no impidió que se difundiera la noticia de su boda. Al respecto habló en La sala de Laura Acuña, explicando cómo se fue dando todo con Navarro.

“Venía de una ruptura dolorosa, me habían roto el corazón como nunca en la vida. Y tome lo suyo. Me lo tropecé sin expectativa y me dejé llevar”, explicó. La idea inicial era disfrutar al máximo de su soltería antes de emprender una nueva relación sentimental. Sin embargo, aseguró que conocer a Navarro le cambió la vida a tal punto que todo fluyó con naturalidad y no hizo falta pensarlo demasiado antes de unirse en matrimonio.

“A los 5 meses ya estaba comprometida y luego, a los dos meses, casada. Llevamos año y medio de matrimonio y ha sido un gran socio de vida, me ha dado mucha tranquilidad y mucha paz. Mi casa es mi lugar favorito”, reveló Garrido, que no se guardó elogios para su esposo.

“Es mi polo a tierra, es un hombre muy centrado, muy organizado y muy disciplinado, pero con el corazón muy noble y adora los animales. Es un hombre que tiene temor de Dios, que tiene a su familia como prioridad y es exclusivo con sus amigos. Encontrar una persona que te quiera como tú eres y que no pretenda cambiarte, es valioso. Él ama mi proceso”, aseguró la también bailarina y empresaria.