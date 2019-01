"Lamento profundamente comunicarles que Esteban decidió terminar con su vida justo después del incidente. Me he enterado hace pocas horas y la noticia me golpea más que a nadie, porque no esperaba recibir dos golpes así en una sola noche. En memoria del esposo que adoré todos los días y del que me sentía completamente amada, les pido por favor, cesen los comentarios en sus redes sociales. Deseo con todo mi corazón que esto sea un sueño", publicó Duque.