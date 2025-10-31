Más letal que los leones: cómo el pequeño murciélago panameño lidera la eficiencia de caza en el reino animal

La tasa de éxito de caza del murciélago labio franjeado alcanza el 50%, muy por encima de grandes carnívoros terrestres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pequeño murciélago de las selvas de Panamá ha sorprendido al mundo científico al superar en eficiencia de caza a depredadores emblemáticos como el león.

El estudio científico publicado el 31 de octubre en la revista Current Biology, y recogido por Popular Science, revela que el murciélago labio franjeado (Trachops cirrhosus) logra capturar a sus presas en aproximadamente la mitad de sus intentos, una tasa de éxito de caza muy superior a la de los grandes carnívoros terrestres.

Mientras que los leones solo alcanzan a atrapar a sus presas en un 14% de los casos y los osos polares apenas logran un 2%, este pequeño mamífero volador se posiciona como uno de los depredadores más eficaces del planeta.

El estudio utilizó diminutos sensores de seguimiento biológico instalados en 20 murciélagos para registrar su comportamiento nocturno (Crédito: Gentileza, estudio Extreme hunting efficiency in a carnivorous bat, publicado en Current Biology)

El hallazgo proviene de una investigación liderada por científicos de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, quienes equiparon a 20 murciélagos labio franjeado con diminutos sensores de seguimiento biológico.

Estos dispositivos, instalados como pequeñas mochilas, permitieron registrar en detalle los sonidos, movimientos y el entorno de cada animal durante sus incursiones nocturnas en la selva panameña. Gracias a esta tecnología, los investigadores pudieron observar de cerca el comportamiento de caza de estos murciélagos y recopilar datos inéditos sobre su eficiencia.

Estrategia de caza: colgarse y esperar

El estudio documenta que el murciélago labio franjeado emplea una estrategia de “colgar y esperar” para acechar a sus presas. En lugar de volar constantemente, estos animales pasan el 89% de la noche suspendidos en un lugar, atentos a los sonidos del entorno.

El murciélago labio franjeado utiliza la estrategia de "colgar y esperar" para acechar a sus presas durante la noche (Crédito: Gentileza, estudio Extreme hunting efficiency in a carnivorous bat, publicado en Current Biology)

Cuando detectan a una posible presa, como aves, ranas o pequeños mamíferos, utilizan su agudo sentido del oído para localizarla con precisión y lanzan un ataque rápido y certero. El tiempo promedio de vuelo durante una noche es inferior a tres minutos, y cada intento de caza dura apenas ocho segundos. Esta táctica les permite ahorrar energía y atacar con gran eficacia.

El tamaño de las presas capturadas también llamó la atención de los científicos. Un murciélago labio franjeado consume en promedio presas que representan cerca del 7% de su propio peso corporal, lo que equivaldría a que una persona de 70 kilogramos comiera una comida de casi 5 kilogramos. En ocasiones, las presas, como la rana gladiador de Rosenberg, pueden pesar casi tanto como el propio murciélago.

El registro más prolongado de alimentación, obtenido mediante los sensores, fue de 84 minutos. Tras estas sesiones, los murciélagos suelen pasar el resto de la noche en reposo, un comportamiento que recuerda al de los grandes felinos.

Eficiencia y aprendizaje

El estudio revela que los murciélagos perfeccionan sus técnicas de caza a medida que envejecen (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la eficiencia, los datos recogidos por Popular Science muestran que estos murciélagos capturan a sus presas en aproximadamente el 50% de los intentos, una proporción que deja atrás a los leones y osos polares. Además, los investigadores observaron que los murciélagos mejoran sus habilidades de caza con la edad, lo que sugiere un proceso de aprendizaje y perfeccionamiento.

Estudios previos ya habían demostrado que esta especie puede reconocer los cantos de ciertas ranas durante años y que aprende nuevas técnicas observando a otros miembros de su grupo.

Leonie Baier, coautora del estudio, expresó su asombro ante los resultados: “Fue increíble descubrir que estos murciélagos cazan como grandes depredadores atrapados en cuerpos diminutos”.

Los diminutos sensores instalados como mochilas permitieron registrar sonidos, movimientos y entorno de los murciélagos en tiempo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baier destacó que, en lugar de volar sin descanso, los murciélagos esperan pacientemente, atacan con gran precisión y, en ocasiones, capturan presas enormes y ricas en energía.

Por su parte, Laura Stidsholt, también coautora, explicó: “Queríamos entender qué hacen realmente estos murciélagos en la oscuridad, así que los escuchamos, de la misma forma en que ellos escuchan a sus presas”.

El descubrimiento de que un animal tan pequeño puede superar a los grandes depredadores en eficiencia de caza desafía las ideas preconcebidas sobre el mundo natural y ofrece nuevas perspectivas sobre las estrategias evolutivas de los cazadores nocturnos.