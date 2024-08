Arqueólogos aseguran haber encontrado rastros del camino que hizo Jesús en Jerusalén

El equipo de arqueólogos encontró una cantera de la época del Segundo Templo en Har Hotzvim (Crédito: Israel Antiquities Authority)

Un equipo de arqueólogos ha hecho un descubrimiento monumental en Har Hotzvim: una extensa cantera de la época del Segundo Templo, periodo en que Jesús caminó por la Tierra Santa. Este descubrimiento ilumina las técnicas de construcción de hace dos milenios y se entrelaza profundamente con las narraciones bíblicas.

El área excavada por la Autoridad de Antigüedades de Israel abarca aproximadamente 3.500 metros cuadrados, y es parte de un extenso campo de canteras. En un comunicado de prensa del organismo, los arqueólogos revelaron que han encontrado docenas de piedras de construcción de varios tamaños, junto con distintos caminos e instrumentos.

Según los arqueólogos, las piedras extraídas de esta cantera se utilizaron para construir el Camino del Peregrino, un sendero escalonado que conectaba la Ciudad de David con el antiguo Templo judío. Este camino es especialmente significativo, ya que, según la tradición cristiana, Jesús y sus discípulos lo recorrieron, como se narra en el Nuevo Testamento.

Michael Tchernin y Lara Shilov, líderes de la excavación, explicaron: “¡El peso de cada bloque tallado es de unos 2,5 toneladas! El impresionante tamaño de las piedras que se extrajeron aquí podría indicar que estaban destinadas a ser utilizadas como materiales de construcción en una de las muchas fábricas estatales de Jerusalén al final del período del Segundo Templo”.

Las excavaciones abarcan aproximadamente 3500 metros cuadrados y revelan docenas de piedras de construcción (Crédito: Israel Antiquities Authority)

El análisis de los investigadores reveló que las piedras encontradas en la cantera tienen el mismo tamaño, grosor y marcas de corte que las descubiertas en el Camino del Peregrino, ubicado a solo 4 kilómetros de distancia. Este hallazgo sugiere que las piedras fueron específicamente cortadas y preparadas en esta cantera para su uso en importantes proyectos de construcción durante el período del Segundo Templo.

Las piedras descubiertas miden aproximadamente 2,4 metros (8 pies) de longitud, 1,2 metros (4 pies) de ancho y 0,3 metros (1 pie) de espesor.

Además de las piedras, los arqueólogos encontraron herramientas de piedra y vasijas de purificación utilizadas por la población judía de la época, lo que confirma que el sitio estaba activo durante el tiempo en que se construyeron monumentos significativos en Jerusalén. Estos artefactos no solo arrojan luz sobre las prácticas religiosas y culturales de la época, sino que también fortalecen la conexión del sitio con la comunidad judía y sus rituales, reafirmando la cantera como un lugar de importancia no solo arquitectónica, sino también espiritual.

La Ruta de los Peregrinos y la historia bíblica

En el año 2019, Israel inauguró oficialmente el tramo conocido como “Camino de los Peregrinos”, una senda histórica que se cree fue transitada por Jesús en la antigua Jerusalén. David Friedman, ex embajador de Estados Unidos en Israel, declaró entonces a Fox News que el descubriemiento le daba “vida a la Biblia”. Friedman añadi: “Desde una tubería de agua rota hace quince años, surgieron estas excavaciones que resultaron en el descubrimiento del Estanque de Siloé, donde todos los judíos peregrinos venían a limpiarse antes de ascender al Templo y luego un tramo completo de carretera, no un relicto, no una antigüedad, sino una carretera completa intacta desde ese estanque que asciende al Templo”.

Ahora, los arqueólogos creen que las piedras recién descubiertas podrían haber sido utilizadas como losas de pavimentación para las calles de Jerusalén en ese período. Como declararon Michael Tchernin y Lara Shilov de la Autoridad de Antigüedades de Israel, “se puede asumir, con una gran cantidad de cautela, que al menos algunas de las piedras de construcción talladas aquí estaban destinadas a ser utilizadas como losas de pavimento para las calles de Jerusalén de esa época.”

En 2019, Israel inauguró el “Camino de los Peregrinos”, supuesto sendero de Jesús (Crédito: Israel Antiquities Authority)

Proyectos futuros y exhibiciones

Los arqueólogos están trabajando para presentar la cantera al público y colaborar con un desarrollador para integrarla en un complejo planificado en el lugar, reportó el New York Post. Además, las herramientas encontradas se exhibirán en el Campus Nacional de Arqueología de Jerusalén.

El Segundo Templo se erigió en Jerusalén durante 420 años, desde el 349 a.C. hasta el 70 d.C., un periodo en el cual los judíos estuvieron bajo el dominio extranjero de persas, griegos y finalmente romanos, según la Organización Chabad. En palabras de Lara Shilov, “esta es una herramienta de piedra pura que fue utilizada por la comunidad judía durante el período del Segundo Templo... Puede haberse diseñado localmente, en los terrenos de la cantera, o haber sido traída especialmente al sitio para ser usada por los canteranos”.

Las herramientas desenterradas serán exhibidas en el Campus Nacional de Arqueología de Jerusalén (Crédito: Israel Antiquities Authority)

La Autoridad de Antigüedades de Israel ha afirmado que los trabajos futuros incluirán la integración de la cantera en los planes comerciales de la zona, así como la exhibición de las herramientas y otros artefactos encontrados en una exhibición pública.

Con todos estos descubrimientos, se confirma que la región de Jerusalén aún tiene muchos secretos por revelar sobre la vida y las actividades durante la época del Segundo Templo y los tiempos de Jesús, resaltando una vez más la importancia histórica y cultural de estas investigaciones arqueológicas.