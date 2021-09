Las vacunas de ARNm contra el COVID no tienen efectos secundarios a largo plazo, según expertos israelíes

Pfizer y Moderna pudieron desarrollar sus vacunas de ARNm contra el coronavirus con tecnología de ARN Mensajero de forma exitosa (REUTERS/David W Cerny/File Photo)

Tanto Pfizer como Moderna pudieron desarrollar sus vacunas de ARNm contra el coronavirus en forma rápida porque la comunidad científica ha estado experimentando con esta tecnología durante muchos años para otros problemas de salud previos a esta pandemia.

Mientras miles de israelíes están por recibir una tercera inyección de la vacuna COVID-19 y otros miles ya tramitaron el Pase Verde del aislamiento después de viajar al extranjero, otros se preguntan si otra inyección de ARN mensajero es segura. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó en forma total la vacuna contra el coronavirus de Pfizer semanas atrás, pero señaló en su comunicado de prensa que “aún no hay información disponible sobre posibles resultados de salud a largo plazo”.

Sin embargo, Tal Brosh, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Samson Assuta Ashdod, dijo a The Jerusalem Post que, si bien no puede afirmar que sabe lo que va a suceder en 10 años, “ no hay ninguna razón verdadera para pensar que haya efectos secundarios a largo plazo de la vacuna”. Explicó que no hubo otra vacuna que se haya evaluado durante una década antes de la aprobación y que no hay un ejemplo de otra vacuna que se haya relacionado con efectos significativos a largo plazo.

Las vacunas son eficaces y seguras, también en embarazadas (REUTERS/Hannah Beier/File Photo)

Las dosis de refuerzo

Algunas personas dudan en recibir una inyección de refuerzo de una vacuna ya aprobada, por eso vale usar situaciones similares como ejemplo contudente, si una persona se cortara con metal oxidado y fuera al médico, el profesional de la salud le indicaría ponerse una vacuna de refuerzo contra el tétanos. Es poco probable que ese paciente le pregunte al médico si la dosis de refuerzo es segura o si tuviera efectos en la posibilidad de embarazarse o reproducirse.

“Esto es lo mismo. Puedo entender al principio que esto fue un gran avance y la gente se sorprendió, como si fuera una especie de satélite a la Luna y no quisieran ser los primeros en llegar al satélite. Pero ahora sabemos: esto no es nada de eso”, dijo Michal Linial, profesor de química biológica en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Más bien, más de 2000 millones de personas en todo el mundo han sido inoculadas contra COVID-19 con más de 5000 millones de dosis. Se han distribuido alrededor de 210 millones de dosis de ARNm de Pfizer en Estados Unidos, por ejemplo. En Israel, se han administrado más de 8,5 millones de dosis.

Si bien las vacunas tradicionales generalmente colocan un germen debilitado o inactivado en nuestro cuerpo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) las vacunas de ARNm “enseñan a nuestras células cómo producir una proteína, o incluso solo una parte de una proteína, que desencadena una respuesta inmune” dentro de nuestros cuerpos. Esa respuesta inmune, que produce anticuerpos, es lo que nos protege de infectarnos si el virus real ingresa a nuestros cuerpos”.

El comité asesor para prácticas de inmunización en EE.UU. avaló la dosis adicional de los sueros de Pfizer y Moderna (EFE/Archivo)

Brosh dijo que esto no significa que la vacuna cambie el código genético de las personas. Más bien, dijo que el ARNm es más como un dispositivo USB que se inserta en una computadora: no afecta el disco duro de la computadora, pero ejecuta un programa determinado. “El ARN mensajero es una molécula muy frágil, lo que significa que se puede destruir muy fácilmente. Si pones ARNm en la mesa, por ejemplo, en un minuto no quedará ARNm. Esto es lo opuesto al ADN, que es lo más estable posible”, aseguró el experto y dijo que esta fragilidad se aplica al ARNm de cualquier ser vivo, ya sea que pertenezca a una planta, bacteria, virus o ser humano.

Mientras las vacunas de Moderna y Pfizer se basan en nuevas tecnologías, le piden a nuestros cuerpos que hagan algo que hacen todos los días: hacer que las células sinteticen proteínas. Simplemente están entregando una secuencia de ARNm específica a nuestras células. Una vez que el ARNm está en la célula, la biología humana se hace cargo. Los ribosomas leen el código y construyen la proteína, y las células expresan la proteína en el cuerpo.

Esta es una de las principales razones para creer que la vacuna no tendrá consecuencias a largo plazo, dijo el profesor Eyal Leshem, director del Centro de Medicina de Viajes y Enfermedades Tropicales del Centro Médico Sheba. Si bien las vacunas Pfizer y Moderna son las primeras de ARNm que se comercializan para pacientes humanos, Linial cree que la razón por la que no se ha desarrollado una vacuna de ARNm hasta ahora es porque simplemente no había necesidad de avanzar tan rápido en una vacuna, hasta que apareció COVID-19 y se convirtió en pandemia.

"El ARNm es más como un dispositivo USB que se inserta en una computadora: no afecta el disco duro de la computadora, pero ejecuta un programa determinado" señalan los investigadores (EFE/Thais Llorca/Archivo)

Pruebas desde hace años

De hecho, los científicos han estado experimentando con ARNm durante la mayor parte de las últimas tres décadas. Leshem dijo que las vacunas de ARNm para otras enfermedades, incluido el cáncer, se han probado en humanos durante unos 10 años y “no se registraron efectos a largo plazo” en esos ensayos, aunque admitió que estos ensayos generalmente incluían un pequeño número de participantes. Las personas comenzaron a recibir vacunas de ARNm contra COVID-19 en julio del año pasado, y desde entonces se ha seguido de cerca los efectos adversos en todo el mundo.

En Israel, las primeras vacunas se administraron el 20 de diciembre de 2020 . “Hay más datos sobre los eventos adversos de estas vacunas que los que hemos tenido con cualquier otra vacuna”, dijo Brosh, y agregó que nunca se ha administrado una vacuna a tanta gente tan rápidamente. La mayoría de los eventos adversos fueron simples “reactogenicidad”: reacciones que ocurren poco después de la vacunación y que son una manifestación física de la respuesta inflamatoria. Estos pueden incluir fiebre, dolor muscular, hinchazón en el lugar de la inyección o hinchazón de los ganglios linfáticos, por ejemplo, todos los síntomas que generalmente se pueden tratar con paracetamol o similares.

La vacuna se vinculó con un “fenómeno inmunomediado”, dijo Brosh, la miocarditis (inflamación del músculo cardíaco), que fue el efecto secundario grave predominante en los varones adultos jóvenes de entre 16 y 25 años. Pero incluso entonces, la miocarditis era rara, generalmente leve, y las personas que la desarrollaron se recuperaron por completo, señaló.

Las personas no vacunadas que contrajeron COVID-19 tenían cuatro veces más probabilidades de desarrollar miocarditis que las personas vacunadas (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Además, las personas no vacunadas que contrajeron COVID-19 tenían cuatro veces más probabilidades de desarrollar miocarditis que las personas vacunadas, según un nuevo estudio de Clalit Health Services junto con la Universidad de Harvard que se publicó la semana pasada en el New England Journal of Medicine. El estudio encontró que había alrededor de 2,7 casos de miocarditis por cada 100.000 personas vacunadas infectadas con el virus, en comparación con 11 casos por cada 100.000 personas no vacunadas que estaban infectadas.

En general, el estudio mostró que las personas que toman la vacuna contra el coronavirus de Pfizer pueden sufrir cuatro de hasta 25 efectos secundarios clínicamente relevantes: miocarditis, inflamación de los ganglios linfáticos, apendicitis y herpes zoster. Por el contrario, las altas tasas de múltiples eventos adversos graves se asociaron con la infección por coronavirus entre los pacientes no vacunados, incluido un riesgo mucho mayor de desarrollar miocarditis, pericarditis, arritmias, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, embolia pulmonar, trombosis venosa profunda o daño renal agudo.

“ Entonces, todos juntos sabemos que las vacunas son seguras y efectivas. Esto es válido para las dosis iniciales y probablemente también para las dosis de refuerzo”, dijo Leshem. Linial dijo que cree que la mayoría de las vacunas futuras estarán hechas de ARNm porque “es una gran tecnología fácil, sin duda”. También afirmó que la vacunación es la única forma de vencer esta pandemia: “Si la gente quiere volver a sus vidas, la población debe estar vacunada”.

SEGUIR LEYENDO: