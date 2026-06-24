El Estado chileno deberá indemnizar con USD 142 mil a la familia de un hombre que murió tras una paliza de Carabineros.

El mecánico Álex Andrés Núñez Sandoval (39) fue golpeado por al menos tres carabineros, pero hasta el día de hoy nadie ha sido detenido ni acusado por este hecho.

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Fisco indemnizar con un total de $130 millones de pesos (USD 142 mil), a la excónyuge y a los hijos biológicos del mecánico de 39 años Álex Andrés Núñez Sandoval, fallecido tras una brutal paliza por parte de al menos tres carabineros el 21 de octubre de 2019 en los alrededores de una estación de metro santiaguina, uno de los casos más emblemáticos del estallido social que sacudió al país en 2019.

El tribunal integrada por el ministro Hernán Crisosto, la ministra María Inés Lausen y el abogado Jorge Gómez, concluyó que $40 millones irán para cada uno de los tres hijos, mientras que $10 millones deberán ser abonados a la excónyuge, quien estaba separada desde 2011 del infortunado mecánico, puesto que “no es posible estimar el perjuicio, a su respecto, en términos similares a los hijos“.

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El estallido social en Chile tuvo su fase de mayor intensidad entre el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020, periodo en el cual se registraron oficialmente 30 fallecidos, más de 3.500 heridos y 464 víctimas de trauma ocular.

Los hechos

La noche del domingo 20 de octubre de 2019, la Región Metropolitana estaba bajo estado de emergencia y toque de queda decretado por el Gobierno de Sebastián Piñera. Núñez, al igual que decenas de personas, trataba de llegar a su casa en metro cuando comenzaron a ser dispersados por carabineros que llegaron hasta el lugar. Debido a una lesión en su rodilla, no logró huir.

Testigos y querellas judiciales confirmaron que al menos tres uniformados lo derribaron y le propinaron reiterados golpes de pies, puños y lumas, ensañándose principalmente con su cabeza.

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Tras lograr regresar herido a su hogar, su salud se deterioró rápidamente durante la noche. Fue trasladado de urgencia a la ex Posta Central, donde ingresó con un cuadro de traumatismo encéfalo craneano (TEC) cerrado, fractura de cráneo y un grave edema cerebral. Falleció la madrugada del martes 22 de octubre.

La posterior investigación del Ministerio Público reveló que dentro de Carabineros hubo maniobras de encubrimiento y un “pacto de silencio” entre miembros de la institución para ocultar las bitácoras del día de la agresión, borrar pruebas e inculpar a terceros, dificultando la identificación de los autores directos de la paliza.

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Y aunque hay dos carabineros apuntados por su responsabilidad en este hecho, hasta el día de hoy nadie ha sido detenido ni acusado.

Cabe recordar que el estallido social en Chile tuvo su fase de mayor intensidad durante cinco meses, entre el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020, periodo en el cual se registraron oficialmente 30 fallecidos, más de 3.500 heridos y 464 víctimas de trauma ocular.

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