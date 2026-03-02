América Latina

Buscan en Chile a los ladrones disfrazados que robaron una joyería en Santiago: huyeron con un botín de casi USD 350 mil

El hecho ocurrió en la comuna santiaguina de Providencia y los asaltantes aprovecharon que había una construcción cerca para pasar desapercibidos

Guardar

La policía chilena realiza intensas batidas para dar con el paradero de un grupo indeterminado de delincuentes que la tarde del sábado asaltó la joyería “Andreotti”, ubicada en una galería comercial en la comuna santiaguina de Providencia, logrando un botín de unos $300 millones (unos USD 350 mil) en joyas de oro y relojes de alta gama.

Según información entregada por Carabineros los ladrones, disfrazados de obreros de la construcción, amenazaron de muerte a las trabajadoras del local con armas de fuego para luego darse a la fuga en un vehículo BMW, el que luego apareció incinerado.

“Las víctimas señalan que ingresaron dos individuos que las intimidaron con armas de fuego y procedieron a sacar todo lo que había en el interior, joyas de oro y relojes de alta gama”, informó la mayor Carola Sepúlveda, de la 19ª Comisaría de Providencia.

En tanto, el fiscal Marcelo Miranda de la Fiscalía Oriente, detalló que el automóvil en que se movilizaron los antisociales fue encontrado horas después en la comuna de Renca, “pero lamentablemente los antisociales quemaron dicho vehículo”.

Los asaltantes huyeron en un
Los asaltantes huyeron en un BMW que luego apareció incinerado en la comuna de Renca.

Armados y agresivos

El dueño de la joyería, Diego Barrero -quien no se encontraba en el lugar-, relató a Meganoticias la dinámica del asalto asegurando que de pronto llegaron “delincuentes armados, violentos, agresivos, amenazando a las dos trabajadoras. Las tiraron al suelo, les pusieron las pistolas en la cabeza y todo el tiempo les dijeron que las iban a matar, que no se movieran”.

“En cuestión de segundos sacaron toda la mercancía, se llevaron más de $300 millones en joyas”, complementó.

En dicha entrevista, Barrero recordó que hace tres años sufrió un “portonazo” para robarle joyería, en el que recibió dos balazos que lo dejaron parapléjico y en silla de ruedas hasta el día de hoy

Y si bien está establecido que fueron dos los individuos que perpetraron el asalto, la policía busca a un grupo mayor, ya que otros dos sujetos habrían vigilado la entrada del local y aún no se sabe quienes los esperaban en el BMW en el que huyeron.

Temas Relacionados

ChileAsaltoJoyeríaProvidencia

Últimas Noticias

Alcaldía de San Salvador anunció medidas de ordenamiento más rigurosas en cinco distritos

La administración local ha iniciado una nueva etapa, en la que se incrementará la vigilancia y la fiscalización de las actividades en calles y áreas públicas para responder a las demandas ciudadanas de seguridad y convivencia

Alcaldía de San Salvador anunció

El día en que el Vía Crucis salió de las calles y el clero tocó fondo en Nicaragua

La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha prohibido procesiones y celebraciones de fe fuera de los templos, intensificando la presión sobre comunidades católicas y limitando las expresiones colectivas de creencias

El día en que el

Ecuador se somete a la quinta evaluación del FMI con un posible desembolso en puerta

Si el Directorio valida los avances, el país podría acceder a un nuevo tramo de financiamiento en 2026

Ecuador se somete a la

Bancos de Bolivia no recibirán el dinero sustraído tras el accidente aéreo: el avión llevaba 17 millones de billetes

La aeronave militar que se accidentó en El Alto el pasado viernes transportaba la moneda para el Banco Central

Bancos de Bolivia no recibirán

Centroamérica y el Caribe, bajo la lupa: la región con más ciberataques por habitante enfrenta un reto urgente en seguridad digital

América Latina y el Caribe supera al resto del mundo en incidentes cibernéticos mientras su inversión en ciberseguridad es 16 veces menor que la de Norteamérica, elevando el riesgo para gobiernos, empresas y ciudadanos

Centroamérica y el Caribe, bajo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atropellan a ciclista en carril

Atropellan a ciclista en carril central de la Panamericana Sur: preciso momento del siniestro y fuga del conductor

Más allá del petróleo, los sectores españoles que se ven afectados por la guerra en Oriente Medio: del automóvil a la ropa o los aparatos electrónicos

El Vaticano confirmó la culpabilidad de un cura de San Isidro por abuso: no puede acercarse a menores

Marcos Galperin se sumó al debate por el estilo confrontativo del discurso de Milei: “100% de acuerdo”

Guerra y energía: qué puede ganar la Argentina en medio de la crisis global, según un informe privado

INFOBAE AMÉRICA
El Ibex se anota su

El Ibex se anota su mayor caída diaria desde la 'guerra arancelaria' de Trump por el conflicto en Irán

La CNSE denuncia que las personas sordas siguen encontrando barreras en salas de cine y teatros

Feijóo se compromete a aumentar un 15% las plantillas de médicos para mejorar las condiciones de guardias y jornadas

Trump dice que EEUU tiene la capacidad de sostener los ataques contra Irán durante más de cuatro o cinco semanas

Trib.Juicio en Valladolid desde mañana por la 'Operación Tentaciones' contra una red de explotación sexual de mujeres

ENTRETENIMIENTO

Quién es Alexis Stone, el

Quién es Alexis Stone, el maquillista que aseguró haberse disfrazado de Jim Carrey en los Premios César

Cillian Murphy pone fin a los rumores sobre convertirse en Voldemort: “Mi enfoque actual está en otros proyectos”

El fenómeno coreano “La única opción” aterriza solo en streaming

‘Scary Movie 6′ reveló su tráiler oficial y promete romper todos los límites del humor en el cine

La gala de los premios César desmintió suplantación de Jim Carrey en París: “Un tema irrelevante”