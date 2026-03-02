Buscan en Chile a los ladrones disfrazados que robaron una joyería en Santiago: huyeron con un botín de casi USD 350 mil

La policía chilena realiza intensas batidas para dar con el paradero de un grupo indeterminado de delincuentes que la tarde del sábado asaltó la joyería “Andreotti”, ubicada en una galería comercial en la comuna santiaguina de Providencia, logrando un botín de unos $300 millones (unos USD 350 mil) en joyas de oro y relojes de alta gama.

Según información entregada por Carabineros los ladrones, disfrazados de obreros de la construcción, amenazaron de muerte a las trabajadoras del local con armas de fuego para luego darse a la fuga en un vehículo BMW, el que luego apareció incinerado.

“Las víctimas señalan que ingresaron dos individuos que las intimidaron con armas de fuego y procedieron a sacar todo lo que había en el interior, joyas de oro y relojes de alta gama”, informó la mayor Carola Sepúlveda, de la 19ª Comisaría de Providencia.

En tanto, el fiscal Marcelo Miranda de la Fiscalía Oriente, detalló que el automóvil en que se movilizaron los antisociales fue encontrado horas después en la comuna de Renca, “pero lamentablemente los antisociales quemaron dicho vehículo”.

Armados y agresivos

El dueño de la joyería, Diego Barrero -quien no se encontraba en el lugar-, relató a Meganoticias la dinámica del asalto asegurando que de pronto llegaron “delincuentes armados, violentos, agresivos, amenazando a las dos trabajadoras. Las tiraron al suelo, les pusieron las pistolas en la cabeza y todo el tiempo les dijeron que las iban a matar, que no se movieran”.

“En cuestión de segundos sacaron toda la mercancía, se llevaron más de $300 millones en joyas”, complementó.

En dicha entrevista, Barrero recordó que hace tres años sufrió un “portonazo” para robarle joyería, en el que recibió dos balazos que lo dejaron parapléjico y en silla de ruedas hasta el día de hoy

Y si bien está establecido que fueron dos los individuos que perpetraron el asalto, la policía busca a un grupo mayor, ya que otros dos sujetos habrían vigilado la entrada del local y aún no se sabe quienes los esperaban en el BMW en el que huyeron.