Lula manifestó su interés en establecer un plan con Estados Unidos para combatir el crimen organizado en Brasil

El presidente brasileño prevé reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca en marzo (Europa Press)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su disposición a negociar un plan de cooperación con Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado en el territorio brasileño. El anuncio se realizó durante una entrevista en la cumbre de inteligencia artificial celebrada en India.

Lula anticipó que abordará la seguridad y la lucha contra el narcotráfico en su próxima visita a la Casa Blanca, donde prevé reunirse con el presidente Donald Trump en marzo. El mandatario considera necesario avanzar en acciones conjuntas contra organizaciones criminales que operan en Brasil y la región.

Además prevé tratar asuntos estratégicos como la explotación de minerales críticos y tierras raras. Brasil cuenta con la tercera mayor reserva mundial de estos recursos, con 21 millones de toneladas métricas, aunque su producción en 2023 fue de solo 80 toneladas. Lula plantea que la gestión y exportación de estos bienes debe beneficiar prioritariamente a la economía brasileña.

Brasil posee la tercera mayor reserva mundial de tierras raras (Reuters)

En paralelo a la agenda internacional, el Gobierno de Brasil trabaja en un decreto para regular las salvaguardas en los acuerdos comerciales y proteger la producción nacional frente al aumento de importaciones.

El ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, anunció que la regulación brindará transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica para la aplicación de salvaguardas en tratados bilaterales vigentes y futuros.

Geraldo Alckmin anunció un decreto para regular salvaguardas comerciales (Reuters)

El decreto permitirá suspender la vigencia de acuerdos comerciales para productos específicos y adoptar medidas restrictivas si un aumento repentino de importaciones genera graves perjuicios a sectores económicos locales.

Entre las herramientas previstas figuran el establecimiento de cuotas, la suspensión temporal de la reducción de impuestos a la importación y el restablecimiento de niveles tarifarios previos. Alckmin explicó que la salvaguardia podrá activarse de inmediato ante un incremento significativo de las importaciones.

Mientras se define la agenda bilateral con Estados Unidos, el presidente francés Emmanuel Macron invitó a Lula a participar en la próxima cumbre del G7, que se celebrará en junio en la ciudad de Evian.

Macron invitó a Lula a participar en la próxima cumbre del G7 en Evian (Reuters)

Lula, que buscará la reelección este año, y Macron, cuyo mandato finaliza en 2027, han mantenido contacto constante pese a las discrepancias respecto al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

El presidente brasileño respalda el tratado entre el bloque sudamericano y la UE, mientras que su homólogo francés se opone, argumentando que el pacto perjudica a los intereses del sector agropecuario francés. A pesar de las diferencias, ambos gobiernos mantienen el diálogo abierto y el compromiso de impulsar proyectos conjuntos en áreas estratégicas.

Lula planea reforzar la cooperación regional en seguridad y recursos estratégicos (Reuters)

La próxima visita de Lula a Estados Unidos se perfila como un encuentro clave para la cooperación en seguridad regional y para el futuro de la relación bilateral.

El mandatario busca consolidar un marco de diálogo directo con la administración estadounidense y con otros socios internacionales, para enfrentar desafíos comunes como el crimen organizado y la protección de los intereses económicos y democráticos de la región.

(Con información de Europa Press y EFE)