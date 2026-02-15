América Latina

Policías disfrazados de ‘La casa de papel’ y de otros personajes detuvieron a un grupo de ladrones de celulares en el Carnaval de Río

El operativo, realizado en el barrio de Santa Teresa, permitió recuperar varios teléfonos robados

Guardar
Ladrones fueron detenidos por policias que se disfrazaron de Casa de Papel y Viernes 13 (X de Sputnik Brasil)

En el inicio del Carnaval de Río de Janeiro, agentes de la policía civil implementaron una táctica inusual para combatir el robo de celulares: oficiales disfrazados con máscaras de la serie La casa de papel y de Jason Voorhees, personaje de Viernes 13, detuvieron a una pareja dedicada al hurto de teléfonos móviles en el barrio de Santa Teresa.

La operación se realizó en medio de las fiestas callejeras, donde el robo de dispositivos es una de las principales preocupaciones.

De acuerdo con el diario O Globo, la intervención ocurrió el viernes, cuando policías encubiertos identificaron a una mujer que sustrajo un teléfono y se lo entregó a un cómplice.

Los agentes, vestidos como personajes de cómic y de la serie española, efectuaron la detención en flagrancia y decomisaron cinco celulares robados.

La policía civil utilizó disfraces
La policía civil utilizó disfraces de la serie española para mezclarse entre los asistentes y sorprender a los delincuentes (Captura de video)

La Delegacia de Represión de Crímenes Contra la Propiedad Inmaterial (DRCPIM) informó que estos dispositivos serán sometidos a peritaje para identificar a sus legítimos propietarios y proceder a la devolución.

La estrategia incluyó el uso de drones para monitorización aérea y el despliegue de equipos en los principales bloques de carnaval, con el objetivo de localizar a delincuentes entre la multitud.

La pareja detenida acumulaba 29 antecedentes, la mayoría por hurto. La mujer, de 46 años, integra una organización familiar dedicada a estos delitos y registra ocho arrestos previos; el hombre había sido aprehendido en una ocasión. También se señaló que dos hijas de la detenida fueron arrestadas por hechos similares.

Oficiales disfrazados de Jason Voorhees,
Oficiales disfrazados de Jason Voorhees, de Viernes 13, participaron en redadas contra ladrones de celulares en Río

No se trata de una estrategia exclusiva de la capital carioca. El domingo anterior, policías disfrazados de personajes de Los Cazafantasmas en São Paulo arrestaron a una mujer con doce teléfonos robados.

El sábado, oficiales vestidos como extraterrestres hallaron tres dispositivos ocultos bajo la ropa de un hombre.

El informe anual de 2025 del Foro Brasileño de Seguridad Pública, precisa que los hurtos de teléfonos en Brasil bajaron de aproximadamente 980.000 unidades en 2022 a 850.000 en 2024. La percepción de inseguridad, sin embargo, permanece elevada.

El uso de los icónicos
El uso de los icónicos disfraces facilitó la infiltración policial en los principales bloques de Carnaval (Captura de video)

Durante la primera noche de desfiles en la Sapucaí, cuatro turistas francesas fueron asaltadas en la calle Frei Caneca tras abandonar la zona de dispersión de la escuela Unidos do Jacarezinho.

Un grupo de hombres las rodeó y consiguió robarles uno de sus teléfonos. Las turistas, que recién habían llegado a la ciudad, lamentaron la ausencia de patrullaje policial en el lugar del ataque.

Frente a estos incidentes, el gobierno de Río de Janeiro reforzó la seguridad en 237 bloques de la ciudad.

Cerca de 580 agentes participan en el operativo, que incorpora la reubicación de cámaras de vigilancia, patrullas motorizadas y unidades montadas en zonas céntricas como Cinelândia.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

BrasilRio de JaneiroPolicías de BrasilCasa de PapelViernes 13

Últimas Noticias

Un operativo de la PNC termina en tiroteo en la zona 7 de la ciudad de Guatemala

La acción policial en la colonia Sakerty dejó un fallecido y tres personas heridas tras un enfrentamiento armado atribuido a integrantes de una pandilla, mientras las autoridades buscan puntos vinculados al narcomenudeo y vigilancia ilegal

Un operativo de la PNC

Macabro hallazgo en Ecuador: la Policía encontró ocho cabezas humanas en sacos de yute en una carretera de Guayas

Además de los restos humanos, las autoridades hallaron panfletos con la frase “Prohibido robar”, lo que orientó las investigaciones hacia una hipótesis de móvil intimidatorio vinculado a disputas entre grupos de delincuencia organizada

Macabro hallazgo en Ecuador: la

Trompita: La elefanta rescatada del circo que celebra 65 años en Guatemala

Desde su rescate hasta los cuidados personalizados, la historia de Trompita desafía los límites de la longevidad y despierta admiración. Un cumpleaños que se transforma en lección sobre el valor de cada vida silvestre

Trompita: La elefanta rescatada del

El naufragio de una barcaza en el río Amazonas dejó dos muertos y siete desaparecidos

El incidente ocurrió este viernes en el área conocida como “Encuentro de las Aguas”, donde confluyen el río Negro y el Solimões. Había 80 pasajeros a bordo

El naufragio de una barcaza

Crisis en Cuba: la dictadura canceló el Festival del Habano, evento internacional clave para la economía del país

En un correo electrónico enviado a los participantes, el comité organizador anunció la postergación de la edición prevista del 24 al 27 de febrero, sin comunicar una nueva fecha

Crisis en Cuba: la dictadura
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Benidorm Fest 2026, la final

Benidorm Fest 2026, la final en directo: Tony Grox y Lucycalys ganan el festival en su quinta edición

Región del Perú concentra la mayor biodiversidad del país y es reconocida a nivel mundial: ¿cuál es y qué la hace única?

Laura Zapata y Lupita Jones habrían roto las reglas antes de entrar a La Casa de los Famosos Telemundo

Tony Grox y Lucycalys ganan el Benidorm Fest 2026 con Andalucía por bandera y hacen doblete con el premio Univisión: Asha se lleva el de Spotify

Reaprehenden a “El Niño de la Unión” en CDMX por incumplir con firma periódica

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos se prepara para

Estados Unidos se prepara para un eventual enfrentamiento militar con Irán

Delcy Rodríguez asegura que la liberación de presos no se ha tratado con el Gobierno Trump

Panamá confirma participación del presidente Mulino en cumbre convocada por Trump en Miami

China lanza campaña contra contenidos en Internet que desincentiven matrimonio y natalidad

Marcha de apoyo al alcalde de Guayaquil exige su liberación

ENTRETENIMIENTO

Gordon Ramsay defiende a Victoria

Gordon Ramsay defiende a Victoria Beckham tras acusaciones de su hijo Brooklyn: “Estuvimos en la boda, no hubo nada inapropiado”

Ryan Coogler y los 16 récords de “Sinners”: el ascenso de un cineasta afroamericano y la batalla contra el síndrome del impostor

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri: la cronología de una relación que enciende rumores de reconciliación en Buenos Aires

De regreso al cine, Rupert Grint aconseja a la nueva generación de “Harry Potter”: “Realmente les deseo lo mejor”

Stephen Amell protagonizará la nueva versión de “Baywatch”: todo sobre el reboot de la icónica serie de televisión