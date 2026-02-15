Policías disfrazados de ‘La casa de papel’ y de otros personajes detuvieron a un grupo de ladrones de celulares en el Carnaval de Río

Ladrones fueron detenidos por policias que se disfrazaron de Casa de Papel y Viernes 13 (X de Sputnik Brasil)

En el inicio del Carnaval de Río de Janeiro, agentes de la policía civil implementaron una táctica inusual para combatir el robo de celulares: oficiales disfrazados con máscaras de la serie La casa de papel y de Jason Voorhees, personaje de Viernes 13, detuvieron a una pareja dedicada al hurto de teléfonos móviles en el barrio de Santa Teresa.

La operación se realizó en medio de las fiestas callejeras, donde el robo de dispositivos es una de las principales preocupaciones.

De acuerdo con el diario O Globo, la intervención ocurrió el viernes, cuando policías encubiertos identificaron a una mujer que sustrajo un teléfono y se lo entregó a un cómplice.

Los agentes, vestidos como personajes de cómic y de la serie española, efectuaron la detención en flagrancia y decomisaron cinco celulares robados.

La policía civil utilizó disfraces de la serie española para mezclarse entre los asistentes y sorprender a los delincuentes (Captura de video)

La Delegacia de Represión de Crímenes Contra la Propiedad Inmaterial (DRCPIM) informó que estos dispositivos serán sometidos a peritaje para identificar a sus legítimos propietarios y proceder a la devolución.

La estrategia incluyó el uso de drones para monitorización aérea y el despliegue de equipos en los principales bloques de carnaval, con el objetivo de localizar a delincuentes entre la multitud.

La pareja detenida acumulaba 29 antecedentes, la mayoría por hurto. La mujer, de 46 años, integra una organización familiar dedicada a estos delitos y registra ocho arrestos previos; el hombre había sido aprehendido en una ocasión. También se señaló que dos hijas de la detenida fueron arrestadas por hechos similares.

Oficiales disfrazados de Jason Voorhees, de Viernes 13, participaron en redadas contra ladrones de celulares en Río

No se trata de una estrategia exclusiva de la capital carioca. El domingo anterior, policías disfrazados de personajes de Los Cazafantasmas en São Paulo arrestaron a una mujer con doce teléfonos robados.

El sábado, oficiales vestidos como extraterrestres hallaron tres dispositivos ocultos bajo la ropa de un hombre.

El informe anual de 2025 del Foro Brasileño de Seguridad Pública, precisa que los hurtos de teléfonos en Brasil bajaron de aproximadamente 980.000 unidades en 2022 a 850.000 en 2024. La percepción de inseguridad, sin embargo, permanece elevada.

El uso de los icónicos disfraces facilitó la infiltración policial en los principales bloques de Carnaval (Captura de video)

Durante la primera noche de desfiles en la Sapucaí, cuatro turistas francesas fueron asaltadas en la calle Frei Caneca tras abandonar la zona de dispersión de la escuela Unidos do Jacarezinho.

Un grupo de hombres las rodeó y consiguió robarles uno de sus teléfonos. Las turistas, que recién habían llegado a la ciudad, lamentaron la ausencia de patrullaje policial en el lugar del ataque.

Frente a estos incidentes, el gobierno de Río de Janeiro reforzó la seguridad en 237 bloques de la ciudad.

Cerca de 580 agentes participan en el operativo, que incorpora la reubicación de cámaras de vigilancia, patrullas motorizadas y unidades montadas en zonas céntricas como Cinelândia.

(Con información de AP)