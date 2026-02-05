Crisis en Cuba: un apagón masivo dejó sin luz a todo el este de la isla tras falla en una subestación

Un residente camina por una calle durante un apagón general en La Habana, Cuba (AP Foto/Ramón Espinosa)

Un apagón masivo dejó sin electricidad al este de Cuba el miércoles por la noche tras una avería en la red energética que afectó de forma total a varias provincias, incluida Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, según informó la compañía eléctrica estatal.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) comunicó que el incidente ocurrió en horas de la noche y provocó la desconexión del sistema en la región oriental. “Siendo las 20:54 de la noche ocurre un fallo en la subestación Holguín 220 kV que provocó la desconexión del Sistema Eléctrico en la zona oriental”, indicó la entidad en la red social X.

El daño dejó sin servicio a gran parte del territorio en esa región del país. La empresa estatal precisó que el apagón dejó “sin servicio parcialmente a la provincia de Holguín y afectadas totalmente las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo”, cuatro de las quince provincias cubanas.

Santiago de Cuba, ciudad de unos 400.000 habitantes, quedó entre las zonas más afectadas por el corte. Residentes de la región reportaron la interrupción del suministro eléctrico desde la tarde, en un contexto de cortes frecuentes en el país.

“La electricidad se fue como desde las 5:00 pm, pero como siempre se va, ni sabia que era algo general”, contó por teléfono a la AFP Isabel, una residente de 28 años en Santiago de Cuba que pidió identificarse solo por su nombre de pila. La mujer agregó que el impacto se percibía en la vida cotidiana. “Conexión (a internet) sí tenemos pero todo apagado como siempre”, señaló.

El daño dejó sin servicio a gran parte del territorio en el sur del país (EFE)

La red eléctrica cubana sufre interrupciones con regularidad debido al envejecimiento de la infraestructura y a la escasez de combustible. Desde finales de 2024, la isla, con 9,6 millones de habitantes, experimentó cinco apagones generalizados.

La crisis energética se vincula con la falta de combustible que afecta la producción de electricidad. Cuba atraviesa desde hace tres años una escasez severa que limita el funcionamiento de las centrales. Ocho plantas termoeléctricas, la mayoría inauguradas en las décadas de 1980 y 1990, presentan averías frecuentes o deben cerrar durante semanas por tareas de mantenimiento.

El gobierno cubano sostiene que las sanciones estadounidenses dificultan las reparaciones y el mantenimiento del sistema eléctrico. Economistas señalan la falta de inversión estatal acumulada durante años como un factor estructural del deterioro del sector.

La situación energética se produce en medio de tensiones internacionales vinculadas al suministro de petróleo. El embargo de Estados Unidos, vigente desde 1962, se combina con una crisis económica interna que afecta el acceso a divisas y debilita servicios básicos.

La crisis energética se vincula con la falta de combustible que afecta la producción de electricidad (AP Foto/Ramón Espinosa)

La escasez de combustible empeoró tras decisiones recientes en el plano regional. El presidente estadounidense Donald Trump tomó a principios de enero el control del sector petrolero de Venezuela y puso fin al flujo de crudo y dinero desde Caracas hacia la isla. Además, aseguró esta semana que México dejará de suministrar petróleo a Cuba tras firmar un decreto que amenaza con imponer aranceles adicionales a cualquier país que provea crudo al país caribeño.

Washington justificó su política de presión al invocar una “amenaza excepcional” que Cuba representaría para la seguridad nacional estadounidense, según la posición oficial.

México comenzó a enviar petróleo a Cuba en 2023. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta semana su intención de enviar ayuda humanitaria a la isla y expresó que busca un acuerdo con Estados Unidos que permita retomar el suministro energético.

La crisis también generó preocupación en organismos internacionales. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió sobre el impacto humanitario de la falta de combustible. Su portavoz, Stéphane Dujarric, transmitió el mensaje el miércoles. “Está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará o colapsará, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo”, señaló.

El país atraviesa una profunda crisis económica desde hace cinco años. La escasez de divisas erosiona servicios básicos y se suma a los apagones frecuentes, la inflación y la falta de productos esenciales.

El presidente estadounidense Donald Trump tomó a principios de enero el control del sector petrolero de Venezuela y puso fin al flujo de crudo y dinero desde Caracas hacia la isla (EP)

En el plano diplomático, Trump sostiene que Estados Unidos mantiene contactos con La Habana y que estos podrían conducir a un acuerdo. Desde el régimen cubano dieron otra versión sobre el estado de esos intercambios. “No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes”, dijo a la AFP el vicecanciller de la dictadura Carlos Fernández de Cossío.

(Con información de AFP)