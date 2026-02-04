El ministro de Exteriores de Israel se reunió con cancilleres latinoamericanos y funcionarios de EEUU en Washington

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, agradeció a los participantes del encuentro en Washington: los cancilleres de Argentina Pablo Quirno, Paraguay Rubén Ramírez Lezcano y Ecuador Gabriela Sommerfeld, el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, la asesora presidencial Paula White y los congresistas María Salazar y Mario Díaz-Balart. (X/Gideon Saar)

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, celebró un encuentro con cancilleres de América Latina y altos funcionarios de la administración estadounidense en la residencia del embajador israelí en Washington, como parte de la estrategia de su ministerio para fortalecer lazos con el continente en 2026.

Saar se reunió con el canciller argentino Pablo Quirno, el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano y la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, en un encuentro que también contó con la participación del subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, la asesora presidencial de fe Paula White y los congresistas republicanos de Florida María Salazar y Mario Díaz-Balart.

El grupo discutió “el giro pro-occidental que está teniendo lugar en países de todo el continente”, según informó la oficina de Saar. La reunión tuvo lugar en la residencia del embajador israelí Yechiel Leiter.

“Noche extraordinaria en Washington con nuestros amigos de Estados Unidos y América Latina”, escribió Saar en la plataforma X. “La fuerte amistad entre Israel y Estados Unidos, Argentina, Paraguay y Ecuador ha crecido significativamente durante el año pasado, y estoy seguro de que seguirá fortaleciéndose aún más. Hay un poderoso espíritu de cambio en América Latina, y el campo de la libertad está ganando fuerza”.

Extraordinary evening in Washington with our friends from the United States and Latin America.

The strong friendship between Israel and the United States, Argentina, Paraguay, and Ecuador has grown significantly over the past year, and I'm confident it will continue to grow even… pic.twitter.com/qqy3XPWu6j — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) February 4, 2026

El encuentro forma parte del enfoque prioritario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en América Latina para 2026, según indicó el ministerio. Varios países latinoamericanos han elegido recientemente líderes conservadores con posiciones favorables hacia Israel.

Reunión con Corina Machado

María Corina Machado durante la reunión con Gideo Saar.

La reunión se produce un día después de que Saar se reuniera con la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Durante ese encuentro, realizado el lunes 3 de febrero, el canciller israelí reafirmó su respaldo a la aspiración del pueblo venezolano de elegir a su liderazgo mediante elecciones libres y democráticas tras la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación estadounidense.

“Encantado de reunirme con la ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado”, escribió Saar tras el encuentro. “María Corina Machado es una mujer valiente, y su lucha es una fuente de inspiración para muchos en Venezuela y más allá”.

El canciller israelí agregó que discutieron los desarrollos en Venezuela desde la histórica operación de Estados Unidos, liderada por el presidente Trump. “Deseo al pueblo de Venezuela que pronto pueda elegir a su liderazgo en elecciones libres, después de los largos años de represión bajo Maduro y Chávez”, señaló Saar.

“El año de América Latina”

El encuentro en Washington con cancilleres latinoamericanos también se enmarca en una gira reciente de Saar por América del Sur. En noviembre pasado, el canciller israelí se reunió en Buenos Aires con el presidente argentino Javier Milei, a quien definió como “uno de los líderes más audaces e impresionantes” y describió a Argentina bajo su liderazgo como “uno de los mejores amigos de Israel en el mundo”.

El presidente argentino Javier Milei recibe al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, en la Casa Rosada en Buenos Aires el 26 de noviembre de 2025 (Presidencia)

Durante esa visita a Buenos Aires, Saar estuvo acompañado por una delegación económica, lo que describió como “una expresión de nuestra confianza en las audaces reformas económicas del presidente y en la economía argentina bajo su liderazgo”. Ambos líderes conversaron sobre la próxima visita de Milei para inaugurar la embajada argentina en Jerusalén, aunque sin fecha definida aún.

Antes de reunirse con Milei, Saar se encontró con su homólogo argentino Quirno, con quien conversó sobre diversos temas, incluidos vuelos comerciales directos entre ambos países. Argentina cuenta con la comunidad judía más grande de América Latina, con unos 300.000 miembros.

La gira de Saar en noviembre también incluyó una reunión en Asunción con miembros del gobierno paraguayo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí ha declarado que 2026 será “el año de América Latina” y que priorizará el avance de las relaciones con el continente, aprovechando lo que considera un momento favorable con la elección de gobiernos conservadores en varios países de la región.

“Viva la libertad”, concluyó Saar en su mensaje en redes sociales, agradeciendo la hospitalidad del embajador Leiter.