Yamandú Orsi llegó a China para una visita orientada a ampliar la cooperación y el comercio: el martes se reúne con Xi Jinping

La agenda del presidente uruguayo incluye reuniones con autoridades chinas, encuentros con empresarios y la firma de acuerdos en áreas clave como tecnología, agricultura e innovación

El presidente de Uruguay, Yamandú
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, a su llegada a Beijing para iniciar una visita oficia (Crédito: Presidencia de Uruguay)

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, arribó este domingo a China con una delegación de más de cien empresarios y funcionarios para iniciar una visita de Estado de una semana, para ampliar la cooperación en áreas estratégicas y sellar nuevos acuerdos bilaterales con el régimen de Xi Jinping.

La agenda, que abarca encuentros políticos, económicos y culturales en Beijing y Shanghái, marca el mayor despliegue oficial uruguayo en el exterior hasta la fecha.

El eje principal de la gira será la reunión del martes en el Gran Palacio del Pueblo, donde Orsi y Xi Jinping celebrarán el 38.º aniversario del inicio de relaciones diplomáticas entre Uruguay y China. Tras el encuentro, ambas delegaciones presidirán una ceremonia para la firma de acuerdos en comercio, agricultura, ciencia, tecnología e innovación.

Se prevé también la participación de Orsi en un banquete oficial y reuniones con el primer ministro Li Qiang y el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji.

La visita oficial se produce en el marco de una asociación estratégica integral establecida en 2023 y responde al interés de ambos países en fortalecer la relación comercial, diversificar inversiones y potenciar el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos.

La delegación uruguaya recorrió el
La delegación uruguaya recorrió el Museo de Historia del Partido Comunista Chino antes de iniciar la agenda oficial (Crédito: Presidencia de Uruguay)

China representa desde hace más de diez años el principal destino de las exportaciones uruguayas, con un 26% del total de bienes enviados al exterior en 2025, especialmente en rubros agroindustriales como soja, carne bovina y celulosa.

La agenda de la delegación uruguaya incluye reuniones con autoridades locales y empresarios chinos, recorridas por el puerto de Shanghái y la participación en seminarios para la promoción de inversiones y comercio. También se programaron actividades académicas y visitas a universidades y centros de investigación, en línea con el objetivo de aumentar la cooperación en innovación y tecnología.

Durante su primer día en Beijing, Orsi fue recibido por el ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, Han Jun, y los embajadores de ambos países. La delegación visitó el Museo de Historia del Partido Comunista Chino y recorrió una exposición sobre el desarrollo histórico y tecnológico del país asiático. Para este lunes, la agenda contempla actividades protocolares y visitas a sitios emblemáticos como la Gran Muralla y la Ciudad Prohibida.

En declaraciones a medios chinos, Orsi destacó que cada acuerdo firmado representa “otro ladrillo en el edificio de la amistad” entre Uruguay y China. El mandatario subrayó que “los pasos siempre son de avance hacia una relación más estrecha” y resaltó la importancia de “entender las diferencias como algo positivo” y “aferrarse a los principios del respeto y el multilateralismo”.

Representantes del sector público y
Representantes del sector público y privado de Uruguay participan en eventos de promoción de inversiones en Shanghái (Crédito: Presidencia de Uruguay)

El presidente de Uruguay subrayó que las economías de ambos países son altamente complementarias y destacó el interés estratégico de su país en el desarrollo tecnológico y la capacidad de innovación de China, al considerar que ese avance puede contribuir de manera directa a la modernización y diversificación de la producción uruguaya.

El mandatario también señaló que el fortalecimiento de los vínculos con China abre oportunidades para la diversificación de mercados y el acceso a nuevas tecnologías aplicadas al sector agrícola y productivo.

En diciembre, Montevideo fue escenario de la primera visita naval china al país, cuando un buque hospital de la Armada de China realizó una escala técnica en el puerto de la capital uruguaya. Analistas interpretan este hecho como un avance en los intercambios militares y una señal del interés estratégico de Beijing en el hemisferio occidental.

El viaje concluirá el 7 de febrero, tras la última etapa en Shanghái. Allí, la delegación mantendrá reuniones institucionales y participará en un seminario para promocionar inversiones en sectores clave. El retorno a Montevideo cerrará una semana de actividades enfocadas en consolidar la presencia uruguaya en China y captar nuevas oportunidades de cooperación.

(Con información de EFE)

