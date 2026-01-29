América Latina

Noboa regresó a Ecuador por un asunto de “emergencia” y canceló su participación en el Foro Económico de América Latina y el Caribe

La suspensión de sus encuentros en el Foro Económico Internacional fue atribuida por el embajador ecuatoriano a una problemática estatal, mientras continúan en la capital panameña miembros clave de su gabinete

El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronuncia un discurso durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, en la Ciudad de Panamá, Panamá, el 28 de enero de 2026 (REUTERS/Aris Martinez)

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, regresó de forma inesperada a su país por un asunto de “emergencia”, cancelando el resto de su agenda prevista para el miércoles y jueves en Ciudad de Panamá, donde participaba en el Foro Económico Internacional organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El embajador ecuatoriano en Panamá, Pascual Del Cioppo, explicó al canal TVN que se trató de “un tema de Estado, de emergencia”, lo que obligó a Noboa a suspender los dos días de su participación en el encuentro que reunió a máximos mandatarios regionales.

El diplomático no precisó el motivo exacto del retorno y se limitó a señalar que era “una cuestión de emergencia de propios manejos del señor presidente”. “Aunque está ausente, aquí permanece la mitad de su gabinete, incluidos todos los principales ministros como la canciller Gabriela Sommerfeld”, agregó Del Cioppo.

Según informó la Cancillería de Ecuador, Noboa regresó al país para encabezar el bloque de seguridad, instancia que reúne a la Policía y las Fuerzas Armadas para coordinar la lucha contra las bandas criminales. El mandatario declaró anteriormente en Ecuador una situación de “conflicto armado interno” y catalogó a estos grupos delictivos como “terroristas”.

La salida anticipada del presidente Daniel Noboa fue confirmada a la agencia EFE por fuentes diplomáticas ecuatorianas, mientras que la agenda oficial del mandatario en Panamá fue eliminada de las redes sociales.

La razón de la abrupta
La razón de la abrupta salida de Daniel Noboa de Panamá no fue detallada oficialmente (EFE/Gian Ehrenzeller)

Antes de su regreso a Ecuador, el mandatario participó en la sesión plenaria del Foro Económico Internacional, donde defendió la necesidad de “una América Latina integrada, para que nuestros pueblos puedan trabajar juntos (…) donde exista un respeto inquebrantable, dando seguridad y tranquilidad máxima a nuestros ciudadanos”.

El jefe de Estado destacó, además, que uno de los principales logros de su administración fue la reducción del índice de pobreza del 28% al 21,4%, el nivel más bajo registrado en la historia del país.

Durante el foro, Noboa coincidió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aunque no trascendió ningún encuentro ni gestión conjunta para abordar la guerra comercial entre ambos países, desatada tras las medidas del mandatario ecuatoriano: la imposición de aranceles del 30%, la suspensión de la importación de electricidad colombiana y sanciones al transporte de crudo colombiano por oleoductos ecuatorianos.

La agenda, que fue eliminada de los canales públicos de la Presidencia, contemplaba la inauguración del pabellón de Ecuador en el recinto ferial, además de reuniones con el presidente de la CAF, Sergio Díaz Granados; el subsecretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, Giorgio Silli; y el presidente de la aerolínea panameña Copa, Stanley Motta.

El mandatario de Ecuador canceló
El mandatario de Ecuador canceló agenda en Panamá y retornó al país de urgencia (Europa Press/Archivo)

En materia local, Noboa remitió el miércoles a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley con carácter de económico urgente, enfocados en la minería y la gestión de los gobiernos locales.

El presidente del Parlamento, Niels Olsen, confirmó la recepción de los textos, que deberán ser debatidos en un plazo máximo de un mes. Explicó que el primer proyecto está orientado a ordenar y hacer más eficiente el gasto de los gobiernos locales, con el objetivo de que más recursos se destinen a obra pública y servicios para la ciudadanía.

El segundo proyecto, según detalló Olsen en su cuenta de X, busca fortalecer los sectores estratégicos de energía y minería, considerados clave para atraer inversiones, generar empleo, sostener la economía nacional y combatir la minería ilegal.

(Con información de EFE)

