América Latina

Persecución en Cuba: la dictadura intensifica la vigilancia digital para reprimir el disenso

Un nuevo informe de Prisoners Defenders denuncia la expansión de sistemas de control tecnológico y leyes punitivas en la isla

Guardar
Un nuevo informe de Prisoners
Un nuevo informe de Prisoners Defenders denuncia la expansión de sistemas de control tecnológico y leyes punitivas en Cuba. REUTERS/Norlys Perez

La dictadura de Cuba ha implementado un sistema de vigilancia digital caracterizado por la utilización de leyes punitivas, programas espía y mecanismos de intrusión tecnológica con el objetivo de “neutralizar el disenso”, según el Primer Informe Integral sobre la Vigilancia Digital en Cuba elaborado por la organización no gubernamental Prisoners Defenders. El documento, presentado este martes a través de una sesión telemática, detalla cómo este entramado ha generado un “tremendo nivel de autocensura” entre la población de la isla.

El informe, sustentado en 200 testimonios de víctimas tanto dentro como fuera del país, sostiene que el Estado cubano actúa bajo una lógica de “Big Brother”, dirigida a desarticular “redes sociales, cívicas y políticas independientes, como forma de sometimiento”. Durante la presentación del estudio, Javier Larrondo, presidente de la ONG, lamentó el impacto del sistema de cibervigilancia, señalando que “es tremendo el nivel de autocensura… (hay) terror en la población por publicar en redes o incluso hablar por WhatsApp”.

Entre los hallazgos principales, el 46,5% de los encuestados manifestó haber sufrido la intervención directa de sus comunicaciones en aplicaciones de mensajería, como WhatsApp. En muchos casos, las autoridades mencionaron el contenido de esas conversaciones durante interrogatorios o detenciones sin órdenes judiciales. El texto subraya que este fenómeno no responde a circunstancias técnicas puntuales, sino que constituye “un componente central de un modelo de control político”.

Prácticamente la totalidad de los encuestados (98,5%) reportó haber sido objeto de “sanciones o amenazas” vinculadas al contenido de sus comunicaciones digitales o publicaciones. La muestra incluye mayoritariamente activistas (51%), familiares de presos políticos (33,5%) y periodistas independientes (15%), de los cuales más del 80 % reside en Cuba.

El informe identifica diez patrones de vigilancia, entre los que se cuentan el “ciberpatrullaje” —observación sistemática de publicaciones y comunicaciones—, los cortes selectivos de internet y la “intrusión digital coercitiva”. Esta última implica forzar a las víctimas a desbloquear sus teléfonos sin orden judicial, práctica que afectó al 65,5% de los casos analizados. Tras obtener acceso, las autoridades no solo revisan la información, sino que también intervienen activamente comunicaciones privadas, una situación reportada por el 46,5% de los participantes. Además, el 49,5% detectó sesiones abiertas en sus cuentas desde ubicaciones desconocidas después de estos procedimientos.

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel
El dictador cubano Miguel Díaz-Canel ondea una bandera cubana durante una marcha frente a la embajada de Estados Unidos tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro. REUTERS/Norlys Pérez

El bloqueo selectivo del acceso a internet es otro de los mecanismos documentados, afectando al 77,5% de los consultados. Según el informe, estos cortes suelen coincidir con protestas u otras fechas consideradas sensibles, como el aniversario de las manifestaciones del 11 de julio de 2021.

“Estas prácticas eliminan cualquier expectativa razonable de privacidad. Este patrón demuestra que en Cuba las comunicaciones privadas no están protegidas. La vigilancia opera sin controles, sin autorización judicial y sin límites claros, vulnerando directamente el derecho a la privacidad, la intimidad y la libertad de expresión”, criticó Caren Herrera, directora jurídica de Prisoners Defenders, durante la presentación.

El Gobierno de Cuba ha
El Gobierno de Cuba ha implementado un sistema de vigilancia digital . REUTERS/Norlys Perez

El documento también denuncia la “instrumentalización de la ley” mediante herramientas como el Decreto-Ley 370 y el nuevo Código Penal, que habilitan la imposición de multas elevadas y el decomiso de equipos por la difusión de información considerada contraria al “interés social”, un término que la ONG califica de “vago y discrecional”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

cubapersecucióncensura

Últimas Noticias

Jorge Rodríguez anunció una reforma al Código Electoral de Venezuela para eliminar “trabas burocráticas”

La propuesta fue presentada por el titular de la Asamblea Nacional chavista, quien sugirió revisar los requisitos para partidos y la conformación del ente comicial

Jorge Rodríguez anunció una reforma

Las empresas salvadoreñas deberán asumir el pago obligatorio de la quincena 25 sin incentivos fiscales a partir de 2027

Desde 2027, el desembolso adicional para empleados formales en la segunda quincena de enero- aprobado este año- será permanente y no contará con exoneraciones tributarias para el sector privado, detalla la nueva ley laboral

Las empresas salvadoreñas deberán asumir

Ecuador cuenta con su primer Centro de Fusión de inteligencia para combatir el narco

La nueva infraestructura está ubicada en Guayaquil, fue financiada con USD 2,3 millones y cuenta con el apoyo de la Unión Europea

Ecuador cuenta con su primer

El correísmo evalua separar a una alcaldesa tras revelarse su vínculo íntimo con un narco asesinado

Dos años después del asesinato del narcotraficante Leandro Norero, Revolución Ciudadana abrió un proceso interno para analizar la permanencia de la alcaldesa María Fernanda Vargas

El correísmo evalua separar a

Los bancos en Colombia serán los únicos de América Latina que se verán obligados a subir los intereses a sus clientes en 2026

Un informe de Goldman Sachs señala presiones sobre el salario mínimo y advierte sobre mayores riesgos de inflación y déficit fiscal en el país

Los bancos en Colombia serán
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estos son los delanteros que

Estos son los delanteros que América tendría en la mira para cubrir la posible baja de “La Pantera” Zuñiga"

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: el número de víctimas mortales asciende a 42

Bolivia confirma la muerte del ciudadano residente en Huelva tras el accidente de tren en Adamuz

Embarazada y su pareja fueron víctimas de robo a mano armada en Usaquén: “Amenazó con matarnos”

5 desayunos ideales y fáciles de preparar para quienes tienen el colesterol elevado

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Kaláshnikov moderniza drones para modificar radiofrecuencias ante interferencias enemigas

Muere un migrante nicaragüense bajo custodia del ICE tras ser detenido en Minnesota

Tribunal ruso cierra por 90 días hospital materno en el que murieron 9 recién nacidos

Un muerto y 37 heridos al chocar un tren con un muro caído a la vía en Barcelona

Sobreviviente de Epstein critica omisión de archivos y denuncia "secretismo"

ENTRETENIMIENTO

La escena icónica de ‘El

La escena icónica de ‘El Señor de los Anillos’ que casi no sucedió

Netflix confirma a Laura Donnelly y Michael Fassbender para protagonizar la serie centrada en la familia Kennedy

El video de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz que muestra tensiones familiares antes de la ruptura definitiva

La vez que un león atacó a Jodie Foster cuando era una niña de 8 años: “Tenía dos perforaciones”

Modo BTS en WhatsApp: cómo activarlo antes de su tour mundial 2026