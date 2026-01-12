Un ciclón extratropical azotó Uruguay con vientos de hasta 98 km/h y dejó a miles sin electricidad

Las intensas lluvias en Uruguay provocaron inundaciones en Punta del Este (@MatiMederosURU)

Las calles inundadas de agua, los árboles encima de muros y los vehículos rotos fueron imágenes que se reiteraron el fin de semana en Uruguay. Un ciclón extratropical azotó al país el sábado y, si bien generó un alivio en el sector agropecuario, también provocó cortes de energía en todo el país.

Este domingo fue el día del restablecimiento de los servicios y de levantar los árboles que obstaculizaron el tránsito.

Temporal azotó Uruguay y generó varias caídas de árboles (Ministerio del Interior)

El director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leonardo Palomeque, dijo en el noticiero Telenoche de Canal 4, que el ciclón comenzó a afectar el país a la hora 5 del sábado y tuvo impacto en los departamentos de Canelones, Montevideo, Maldonado y Florida. Los daños registrados por el viento en estos departamentos fueron importantes.

Caídas de árboles durante ciclón en Uruguay (Intendencia de Canelones)

Los trabajos en el día después del temporal en Canelones (Intendencia de Canelones)

El fenómeno estuvo activo durante casi toda la jornada y las rachas de viento llegaron a un máximo de 98 kilómetros por hora (km/h), que fue registrado en Punta del Este. En el resto, los vientos sostenidos oscilaron entre los 50 km/h y los 60 km/h. Fueron estas condiciones las que provocaron una caída significativa de árboles, cortes de calle, afectaciones al tendido eléctrico y voladuras de techos.

El Sinae no registró personas lesionadas de gravedad por el ciclón.

En cuanto a las interrupciones del servicio eléctrico, el pico de la afectación fue entre las 5:00 y las 9:00, cuando se llegó a los 24.050 servicios afectados.

Varias caídas de árboles reportadas en Uruguay (Intendencia de Canelones)

Daños en casas por caídas de árboles durante el temporal (Ministerio del Interior)

Bomberos, en tanto, informó algunas situaciones que tuvieron que atender durante el temporal. Uno de los hechos más particulares ocurrió en el barrio Cerro de Montevideo (en el oeste de la capital uruguaya) donde un auto que iba circulando fue afectado por la caída de un árbol. Los ocupantes del vehículo fueron rescatados por vecinos.

“Fue bastante feo, la verdad. Yo vivo en unos apartamentos. Escuché un ruido y pensé que se me había caído una maceta. Cuando me asomo veo una rama gigante apoyada en los cables”, dijo una vecina de ese barrio al canal 12 local.

En Paso Carrasco, noreste de Montevideo, un árbol cayó sobre un camión con dos ocupantes. No hubo personas lesionadas.

En total, fueron 13 los vehículos que resultaron dañados por la caída de árboles, según los datos oficiales.

Hubo 26 intervenciones de los bomberos por voladura de chapas y techos y otros 95 casos de árboles que cayeron sobre viviendas. También se reportaron 120 intervenciones por árboles que afectaron la vía pública y el tendido del cableado.

En Montevideo, la intendencia departamental recibió unas 1.000 denuncias y en su mayoría también fueron por caída de árboles, informó este domingo el noticiero Telemundo de Canal 12. El foco este domingo estuvo puesto en la limpieza de las calles, que en algunos casos permanecieron obstruidas.

“Fue un temporal que tuvo un impacto fundamentalmente sobre el arbolado. Nosotros registramos unos 300 eventos –aunque más de 1.000 denuncias- en los cuales el 95% son de arbolados”, explicó a ese medio Diego Olivera, el prosecretario de la Intendencia de Montevideo.

El día después del temporal en Uruguay (Intendencia de Canelones)

Siete cuadrillas estuvieron dedicadas a la atención del arbolado se desplazaron este sábado por toda la ciudad para atender los reclamos. Este lunes las tareas se concentrarán en la limpieza y el barrido de la ciudad.

El “alivio” por el déficit hídrico

El ciclón extratropical afectó principalmente los departamentos del sureste del país, que eran precisamente los más afectados por una sequía, de la que dio cuenta Infobae en los últimos días. En el gobierno había expectativa por el efecto que podía tener la lluvia anunciada.

El presidente Yamandú Orsi señaló que las precipitaciones fueron un “alivio” para el agro.

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, y el presidente Yamandú Orsi (IDM)

“Estas lluvias trajeron el alivio necesario para la producción en el campo. Pero sabemos que el viento trajo problemas al provocar cortes de energía. Los equipos de UTE están trabajando para restablecer el suministro. Gracias a la población por su comprensión y paciencia. Y a los trabajadores de la UTE por el esfuerzo que están haciendo”, escribió en la red social X.