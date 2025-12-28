América Latina

Los cubanos siguen sufriendo los cortes masivos: cerca del 60% de la isla se verá afectada por los apagones este domingo

Las autoridades energéticas de la isla pronosticaron una prolongación de los cortes durante las horas de mayor consumo debido a la insuficiencia de generación, agravada por problemas técnicos y escasez de recursos

Residentes cargan sus dispositivos electrónicos
Residentes cargan sus dispositivos electrónicos en la calle durante un apagón nacional en La Habana (AP Foto/Ramon Espinosa)

Cuba tendrá apagones en el 57% de su territorio este domingo, otra elevada tasa de afectación en la última semana y casi al cierre de 2025, durante el horario de máxima demanda de energía, en la tarde-noche, según el parte diario de la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

Desde el inicio de esta semana los apagones -que se han hecho habituales y se prolongan por más de 20 horas en amplias zonas- mantuvieron elevadas tasas que tuvieron su máxima el día de la Navidad, cuando los cortes dejaron al 60% del país sin corriente.

Esta situación se debe a la grave crisis energética que sufre la isla desde mediados de 2024 que tiene entre las principales causas, según el Gobierno cubano, las frecuentes roturas en las centrales térmicas con décadas acumuladas de explotación, así como la falta de divisas del Estado cubano para importar el combustible para generar electricidad.

En medio de los apagones
En medio de los apagones masivos, muchos cubanos se ven obligados a cocinar en la calle (Foto AP/Ramón Espinosa)

La víspera, el servicio estuvo afectado las 24 horas y el pronóstico de la UNE para este día es similar por “déficit de capacidad” de generación.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, pronostica para el horario “pico” de la jornada, una capacidad de generación de 1.468 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.370 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.902 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.930 MW, según la compañía.

Fotografía que muestra una persona
Fotografía que muestra una persona caminando por una calle sin electricidad, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

Actualmente, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía debería aportar un 40% del mix energético.

Además 88 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de decena están paradas por falta de lubricante. Esta fuente debería suponer un 40% del mix energético.

Expertos independientes señalan que esta crisis energética responde a una infrafinanciación crónica del sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. El problema es estructural y no hay salida posible a corto o medio plazo, agregan.

Personas caminan por una calle
Personas caminan por una calle adornada con luces de navidad este domingo, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído un 11% en los últimos cinco años, y han sido el detonante de protestas sociales en otros momentos.

(con información de EFE)

