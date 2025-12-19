Bolivia declara alerta epidemiológica nacional por influenza H3N2

Un grupo de personas camina en una calle de la ciudad de El Alto, Bolivia. 19 de marzo de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El Gobierno de Bolivia dispuso este miércoles una alerta epidemiológica preventiva ante la eventual subida de contagios de influenza A H3N2, incluida la variante conocida como subclado K, que hasta el momento no ha sido detectada en el país. La medida busca anticiparse a un posible impacto en el sistema de salud y evitar su sobrecarga.

La ministra de Salud, Marcela Flores, explicó que la decisión forma parte de un enfoque anticipatorio en materia sanitaria. “La alerta sanitaria responde a una estrategia que en epidemiología se denomina de gestión de riesgo proactivo (…) No esperamos a tener una crisis sanitaria, sino que nos anticipamos ante cualquier situación”, señaló durante una conferencia de prensa en La Paz.

La funcionaria agregó que la declaratoria permitirá reforzar la capacidad de respuesta del personal médico, facilitando la identificación temprana de los síntomas y priorizando la atención de los sectores más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. Asimismo, indicó que la alerta “permite agilizar los canales logísticos para asegurar el abastecimiento de insumos, medicamentos y reactivos en el país”, además de reducir posibles complicaciones clínicas.

Flores aclaró que la influenza A H3N2 subclado K no presenta una mayor letalidad en comparación con otras variantes del virus que circulan desde 2006, pero sí muestra un aumento en su nivel de transmisibilidad. “Esta variante es ligeramente más contagiosa, puede ejercer mayor presión en el sistema de salud y ese es el objeto de la alerta sanitaria: que todos los profesionales estén listos ante un posible incremento de casos”, afirmó.

Foto: Canva

La ministra aclaró que en Bolivia no se han registrado casos de esta variante y que, en lo que va del año, se confirmaron únicamente 27 contagios de influenza A H3N2. No obstante, sostuvo que la alerta responde a la experiencia internacional, donde la expansión del subclado K provocó la saturación de los servicios hospitalarios.

El lunes, Perú informó sobre dos casos en menores de edad, los primeros confirmados de influenza A H3N2 subclado K en ese país, lo que motivó la activación de protocolos de vigilancia, diagnóstico y seguimiento para contener su propagación. En ese contexto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó la semana pasada reforzar la vigilancia epidemiológica y promover la vacunación, especialmente entre adultos mayores y personas con factores de riesgo.

La OPS también alertó sobre un aumento de contagios asociados a esta variante en Europa, varios países de Asia, así como en Estados Unidos y Canadá. En ese contexto, la ministra señaló que Bolivia intensificará las medidas preventivas en aeropuertos y puntos fronterizos, considerando el incremento de ingresos de personas del exterior durante las fiestas de fin de año.

Una persona camina por la Plaza Murillo afuera del Congreso en La Paz, Bolivia, el martes 26 de agosto de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

La declaratoria de alerta epidemiológica implica las siguientes medidas:

1. Incrementar controles sanitarios en los puntos de ingreso al país y espacios identificados de mayor riesgo de contagio, así como la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional.

2.- Poner al sistema nacional de salud en alerta operativa, con protocolos activados, seguimiento permanente de casos y priorización en la atención de los grupos vulnerables.

3.- Agilizar los canales logísticos para asegurar el abastecimiento de insumos, medicamentos y reactivos en centros de salud.

4.- Generar campañas de información para la aplicación de medidas preventivas, recalcando que esta es una enfermedad que se puede prevenir con la vacunación de la influenza.

5.- Realizar gestiones para aumentar el stock de vacunas en los centros de salud.