Cuba registró un nuevo récord de protestas en octubre: “El reclamo de que los gobernantes entreguen el poder se ha convertido en un leitmotiv”

Personas protestan en medio de un apagón en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó en octubre el mayor número de protestas, denuncias y acciones cívicas jamás registrado en Cuba, con un total de 1.249 eventos, superando de manera consecutiva sus propios récords anteriores.

De acuerdo con la organización, la cifra representa un incremento de más de 100 acciones respecto a septiembre, cuando contabilizó 1.121; y un aumento de más de 200 en comparación con agosto.

Según reportó el observatorio, el aumento se atribuye principalmente a desafíos al Estado policial, manifestaciones por la crisis de los servicios públicos y denuncias relacionadas con la salud ante epidemias de dengue, chikungunya y otros arbovirus.

La organización identificó 261 protestas directamente vinculadas a acciones de resistencia contra la policía o el Estado, incluyendo 12 manifestaciones físicas, entre ellas actos masivos en Baire (Santiago de Cuba) y en el reparto Ho Chi Minh de Guantánamo. También se documentaron cacerolazos y bloqueos de calles.

Una mujer participa de un cacerolazo en La Habana con su hija en brazos (AP Photo/Ramón Espinosa)

Las plataformas digitales y redes sociales desempeñaron un papel central en octubre. El OCC informó que “el reclamo de que los gobernantes comunistas entreguen el poder y se larguen del país se ha convertido en un leitmotiv de estas protestas y denuncias digitales”, incluso entre periodistas tradicionalmente afines al oficialismo.

La crisis persistente de los servicios públicos fue el segundo motivo más citado en las protestas, con 254 acciones relacionadas con cortes eléctricos, problemas de agua y deficiencias en otros servicios básicos.

Según detalló el observatorio, las quejas más frecuentes provienen de los prolongados apagones, algunos de hasta 30 horas, y de los períodos sin agua corriente que pueden extenderse por meses. El estado de insalubridad derivado de la acumulación de basura también generó malestar, vinculándose la situación a la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores.

Por su parte, el crecimiento en el número de protestas relacionadas con la salud pública fue notorio. El OCC reportó un salto de 99 denuncias en septiembre a 248 en octubre, proporcional al avance de cuatro arbovirus que han afectado a extensas comunidades en la isla. Los hospitales colapsaron y se registró la muerte de al menos 15 personas, aunque el régimen solo reconoce tres fallecimientos.

Basura acumulada en una calle de La Habana (Foto AP/Ramón Espinosa/Archivo)

La ONG señaló que “aunque dispone de miles de millones de dólares en efectivo, el régimen no adquirió para esta eventualidad camiones de basura y de fumigación, malatión para las motomochilas, abate para matar las larvas de mosquitos ni medicamentos básicos de alivio como analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos”.

La categoría de inseguridad ciudadana ocupó el siguiente lugar en la estadística, con 134 denuncias relacionadas principalmente con asesinatos, violencia social, criminalidad y delitos como robos, hurtos y extorsión. El reporte destacó que la embajada de Estados Unidos en La Habana alertó a los viajeros estadounidenses sobre el aumento de la violencia. El observatorio documentó el asesinato de 17 personas durante el periodo analizado.

El contexto económico y alimentario sigue agravándose. Con 127 protestas registradas en la categoría Alimentación-Inflación-Agricultura, el OCC recogió el testimonio de ciudadanos que exhiben escasez extrema de alimentos básicos. La organización relató casos como el de un anciano “masticando sobras como un gato callejero” o el de familias que solo logran acceder a mínimas raciones de arroz subsidiado.

La llegada de José Daniel Ferrer a Miami (Crédito: Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU)

Las acciones represivas representaron 106 entradas en el registro del OCC. Durante octubre, el líder opositor José Daniel Ferrer optó por el exilio tras padecer presiones severas hacia él y su familia, remarcó la organización, que también denunció la continuación de detenciones, acoso y amenazas contra activistas, periodistas independientes y manifestantes.

Las autoridades del régimen mantuvieron además medidas como topes de precios, multas y decomisos contra emprendedores privados, especialmente en La Habana.

Otros problemas sociales relevados por el OCC abarcaron 71 denuncias, entre ellas el incremento del trabajo y la mendicidad infantil, así como episodios de maltrato en el Servicio Militar Obligatorio y la vulnerabilidad de los ancianos ante desastres naturales recientes.

Un residente retira escombros fuera de su casa tras el paso del huracán Melissa, en Santiago de Cuba (REUTERS/Norlys Pérez)

La crisis de vivienda acompañó el impacto del huracán Melissa, que golpeó principalmente las provincias orientales, dejando a cientos de miles de personas con sus hogares destruidos, sin techos o gravemente dañados. En octubre, 56 protestas registradas correspondieron a la categoría de vivienda. La cifra fue calificada por el observatorio como insuficiente para reflejar la magnitud del problema.

Por último, la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos, citada en el informe, denunció que en el país “se está viviendo una catástrofe de enormes proporciones, una tragedia nacional que se suma ahora a la ya difícil realidad cotidiana del pueblo: escasez de bienes primarios, cortes eléctricos prolongados y frecuentes, y virus y enfermedades propagándose de modo creciente”.