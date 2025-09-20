América Latina

“Hoy todo mi núcleo familiar sufre”, la incansable lucha de la madre del médico detenido por la dictadura de Ortega en Nicaragua

El régimen mantiene bajo custodia a Yerri Estrada, mientras sus familiares sufren amenazas, desplazamientos y vigilancia. Rosa Ruiz aseguró que se lo entregarán, “vivo o muerto”, aunque la dictadura “sabrá cuál más le conviene”

Guardar
Yerri Estrada fue capturado por
Yerri Estrada fue capturado por el régimen de Ortega

La nicaragüense Rosa Ruiz, madre del médico detenido Yerri Estrada, denunció el viernes que su familia enfrenta un desplazamiento forzado, encarcelamiento y acusaciones prefabricadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Hoy todo mi núcleo familiar sufre”, aseguró Ruiz durante una rueda de prensa virtual convocada junto a organizaciones humanitarias. La mujer explicó que, tras denunciar públicamente que su hijo sufría torturas, agentes de la dictadura acudieron a la casa de su hija Maura Estrada Ruiz –también con doble nacionalidad– para presionarla y exigirle que intercediera ante su madre, a cambio de visitas periódicas y la entrega de alimentos en prisión.

Ruiz relató que la presión incluyó amenazas directas: si persistía en las acusaciones de tortura, su hija podría ser detenida. Ante esta situación, Maura y su familia se vieron obligados a abandonar su hogar y refugiarse en otro lugar del país, una situación que los organismos humanitarios calificaron como desplazamiento forzoso interno.

Aunque “Doña Rosa” admitió que decidió dejar de denunciar públicamente las torturas para proteger a su familia, aclaró que continúa exigiendo la libertad de su hijo: “Mientras tengan algo que es mío, y que solo a mí me cuesta, no me van a callar, pase lo que pase”.

En una de las imágenes,
En una de las imágenes, fechadas supuestamente el 3 de septiembre, se lo observa a Yerri Gustavo Estrada Ruiz sentado frente a un plato de comida

La incertidumbre sobre el paradero de Estrada crece día a día en el seno familiar y la mujer remarcó su incansable lucha: “De alguna manera me lo tendrán que entregar, vivo o muerto, ellos sabrán cuál más le conviene, porque yo no me voy a callar. Mi voz seguirá alzada”.

“¡Que se pronuncien y pongan todo su empeño y su oficio, porque son costarricenses!”, expresó, e instó además al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a intervenir en el caso.

Una semana atrás, medios oficialistas de Nicaragua publicaron fotos y videos del profesional costarricense con vida, en lo que sería supuestamente el Sistema Penitenciario Nacional de Tipitapa.

Es importante mencionar que la familia del detenido recibe el respaldo de los organismos humanitarios Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua y Asociación Unidad de Defensa Jurídica Registro y Memoria, que solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares urgentes para Estrada.

Familiares de detenidos en Nicaragua emitieron un “SOS global”, exigiendo una prueba de vida de sus allegados, después de que Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas Zepeda, opositores presos, fallecieron bajo custodia en agosto.

La Oficina de Asuntos para
La Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano pidió por la libertad de Estrada

Las autoridades de Estados Unidos denunciaron el miércoles 10 de septiembre la desaparición del médico. La Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense atribuyó la desaparición a fuerzas de la dictadura, tras el arresto y tortura de Estrada.

El organismo estadounidense calificó el caso como una “desaparición forzada” y señaló directamente como responsables a los líderes del régimen Ortega y Murillo. La denuncia oficial incluyó un mensaje crítico en X: “¿Está Murillo tan insegura de sí misma que no puede proporcionar evidencias de que esté vivo?”.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Rosa RuizYerri EstradaNicaraguaDaniel OrtegaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Represión en Cuba: activistas denunciaron 27 arrestos en Gibara por protestas pacíficas contra los apagones recurrentes

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que cuatro de los arrestados permanecen detenidos y que el resto está bajo vigilancia. Las manifestaciones se produjeron el sábado en reclamo de electricidad, alimentos y mejores condiciones en medio de la crisis que atraviesa la isla

Represión en Cuba: activistas denunciaron

Daniel Noboa convocó a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente

Con esto desafía a la Corte Constitucional, pues Noboa sostiene que la Carta Magna le otorga facultades directas para convocar al pueblo

Daniel Noboa convocó a una

Fiscalía de Ecuador advirtió que actuará con firmeza ante delitos cometidos durante el paro nacional

La institución recordó que el derecho a la protesta no ampara actos como sabotaje, destrucción de servicios públicos o incitación a la violencia

Fiscalía de Ecuador advirtió que

Paz y Lara cambian de postura: no participarán en debates de cara al balotaje en Bolivia

El Partido Demócrata Cristiano pasó de exigir la inclusión de su binomio en los foros de candidatos a informar que solo asistirán a los que sean organizados por el Tribunal Electoral

Paz y Lara cambian de

Ecuador: la Conaie convocó a un paro nacional indefinido por el precio del diésel

El Gobierno de Daniel Noboa respondió con estados de excepción, toque de queda y advertencias de detenciones a quienes bloqueen vías o incumplan las medidas

Ecuador: la Conaie convocó a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Oaxaca registra sismo de magnitud

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.1

Resultados de la Lotería de Santander: ganadores y números premiados del viernes 19 de septiembre de 2025

Temblor hoy en vivo: noticias de la actividad sísmica este sábado 20 de septiembre de 2025

Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 20 de septiembre

Confirman muerte de Erik Vicente Acevedo tras la tragedia en Iztapalapa, suman 26 fallecimientos

INFOBAE AMÉRICA
El 59% de estudiantes de

El 59% de estudiantes de 13 países valora positivamente las comidas escolares, según World Vision

El Supremo de Bolivia rechaza la revisión de sentencia de Jeanine Áñez en el caso Golpe de Estado II

Ministro brasileño no viajará a la Asamblea General de la ONU tras las restricciones impuestas por EEUU

El Gobierno de Estados Unidos planea una venta de armas a Israel valorada en casi 6.000 millones de dólares

Petro acepta la dimisión de ministro de Igualdad tras tachar su suspensión de "innecesaria" y "homofóbica"

ENTRETENIMIENTO

Del grunge al pop latino:

Del grunge al pop latino: los años 90 y una fusión de géneros que sentó las bases del sonido global

El cantante D4vd canceló su gira mientras continúa la investigación sobre la muerte de la joven encontrada en su Tesla

La suspensión al programa de Jimmy Kimmel: le exigieron pedir disculpas y pagarle a la familia de Charlie Kirk

“Si tienes un problema, ojalá me lo dijeras a la cara y no en mi parachoques”: el día que Lady Gaga casi destroza el auto de un famoso productor

Del Dodge Charger al Lykan Hypersport: los 8 autos que convirtieron a Rápidos y Furiosos en un fenómeno global