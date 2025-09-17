Jair Bolsonaro permanecerá internado bajo observación médica tras sufrir una crisis de hipo y vómitos

Jair Bolsonaro presentó un cuadro inestable y fue derivado de urgencia a un hospital de Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, permanecerá bajo observación médica tras presentar una crisis de hipo y vómitos que motivó su hospitalización en la ciudad de Brasilia. La información fue confirmada a la prensa local por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, al salir del centro médico.

El legislador describió que el ex mandatario sufrió “una fuerte crisis de hipo que lo dejó casi diez segundos sin poder respirar” antes de que se manifestaran vómitos, mareos y presión arterial muy baja. “Llegó al hospital consciente, le colocaron una bolsa de suero para hidratarlo y le realizaron algunos exámenes”, detalló el senador ante periodistas, conforme recogió O Globo.

El traslado al hospital se produjo bajo la custodia de policías penales, quienes resguardan la casa de Bolsonaro desde el pasado 4 de agosto, luego de la imposición de prisión domiciliaria por riesgo de fuga. Su esposa, Michelle Bolsonaro, estuvo en el traslado bajo la compañía del personal de seguridad.

Flávio Bolsonaro, hijo del político de la ultraderecha brasileña, reveló cuál es el cuadro de salud de su papá (REUTERS/Adriano Machado)

Bolsonaro enfrenta desde hace años diversos problemas en el sistema digestivo, consecuencia de la puñalada recibida durante un mitin en la campaña presidencial de 2018. El ex mandatario, recientemente condenado a 27 años y tres meses de prisión, permanecerá en su residencia en Brasilia a raíz de la prisión domiciliaria, bajo permanente vigilancia policial, en caso de recibir el alta.

Flávio Bolsonaro sostuvo que la salud de su papá está cada día más complicada. “Michele está allí con él y me contó cómo fue el episodio en casa. Yo estoy allí casi todos los días y noto ese problema del hipo que ha ido empeorando, y hoy fue un episodio más drástico“, confirmó.

Según detalló el senador, el hipo fue aumentando y, por la repetición, aseguró que su diafragma se le trababa. “Hubo un episodio de vómito en chorro, con fuerza, estuvo casi 10 segundos sin respirar y la única manera de volver a respirar fue haciendo eso. Un vómito fuerte, mareo, una presión muy baja”, señaló.

Jair Bolsonaro fue acompañado al hospital den Brasilia por su esposa, Michelle (REUTERS/Mateus Bonomi)

Luego, mencionó la larga noche que tendrá su padre en el hospital tras la crisis de hipo y vómitos y aclaró cuál es el último cuadro de salud para la calma de los seguidores del ex mandatario: “Gracias a Dios Michele estaba cerca de él y logró traerlo rápidamente aquí. Está estable, tiene buena cara, pero está bastante deshidratado”.

“Ni siquiera hace falta ser médico para darse cuenta de que su sufrimiento es principalmente psicológico, el desgaste, el desgaste diario constante. Es una tensión permanente que lo rodea todo el tiempo”, cerró Flávio.

El pasado domingo, el político de 70 años de Brasil asistió a un centro de salud para que se le practicaran biopsias tras la extracción de ocho lesiones en la piel. El médico Claudio Birolini indicó a medios locales que Bolsonaro mostró un estado general de debilidad y registró un cuadro leve de anemia, que atribuyó a una alimentación inadecuada durante las últimaas semanas.

Desde la agresión sufrida en 2018 durante la campaña presidencial, el ex presidente atravesó múltiples procedimientos quirúrgicos. En los últimos meses, experimentó complicaciones médicas recurrentes, situación que, de acuerdo con la defensa, motivó sus ausencias en recientes audiencias judiciales.

En abril de este año, el líder de la ultraderecha brasileña se sometió a una extensa cirugía por oclusión intestinal, situación que lo mantuvo internado tres semanas.

Jair Bolsonaro quedará bajo observación en el hospital de Brasilia durante toda la noche de este martes (REUTERS/Adriano Machado)

El Tribunal Regional Federal de Brasil dictó una condena contra el ex presidente Jair Bolsonaro, estableciendo el pago de una indemnización de 1 millón de reales (aproximadamente 159.000 euros) por causar daño moral colectivo con comentarios de carácter racista expresados en 2021.

La Tercera Sala del tribunal resolvió el fallo de manera unánime y calificó los dichos del ex mandatario como “racismo recreativo”, al considerar que utilizó el humor como medio para disfrazar expresiones discriminatorias, según sostuvo el juez Rogério Fraveto, responsable del caso.

El magistrado aseguró que la conducta juzgada “tiene su origen en la esclavitud”, señalando que perpetúa “un proceso de deshumanización de las personas esclavizadas, implementado para justificar la cosificación de los seres humanos y su mercantilización como mercancía”.

(Con información de EFE)