Seguridad jurídica y luz verde a los transgénicos: los candidatos de Bolivia debatieron en foro agropecuario

Presentación en el Foro Político Agropecuario realizado este miércoles 25 de junio de 2025, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) en Bolivia reunió a tres candidatos a la Presidencia en un foro realizado en Santa Cruz de la Sierra, en el que discutieron propuestas sobre la industria agropecuaria y productiva del país. Asistieron el empresario Samuel Doria Medina y el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), que lideran la intención de voto en las encuestas; y Manfred Reyes Villa, que ocupa el cuarto lugar. Estaba invitado Andrónico Rodríguez, el candidato mejor posicionado de la izquierda, pero no asistió.

En líneas generales, los tres candidatos se manifestaron a favor de las principales demandas del sector como seguridad jurídica y titulación de tierras, sancionar los avasallamientos y hubo consenso en la liberación de biotecnología y eventos transgénicos para la producción agrícola.

“Vamos a abrir la normativa para todos los eventos necesarios”, prometió Reyes Villa; Quiroga dijo que “homologarán todo desde el arranque del próximo Gobierno” y Doria Medina dijo que se van a eliminar “todas las restricciones”, además de crear mecanismos de investigación y desarrollo para las características propias del territorio.

“No todo es obligar o prohibir, como en Cuba y Venezuela”, manifestó el candidato Quiroga, de la alianza Libre, que defendió la libertad como principio de la prosperidad. Luego manifestó que prohibirán los bloqueos y avasallamientos, una medida con la que coincidieron los demás candidatos y anunciaron firmeza en la aplicación de sanciones. “Si no ponemos orden en el país, hacen lo que les da la gana”, expresó Reyes Villa.

Uno de los temas centrales para la industria productiva y la economía del país, que es la subvención de los combustibles que significó un beneficio económico importante para el desarrollo del sector agropecuario durante las últimas décadas. En Bolivia el litro de diésel y gasolina se vende al 0,53% dólares, casi una tercera parte del precio internacional lo que ha provocado una agudización de la crisis económica.

El candidato Reyes Villa ofreció un precio estándar equivalente a 0,70 dólares, Quiroga propuso eliminar la subvención solo para el diésel, en tanto que Doria Medina dijo que eliminará totalmente la subvención y consideró que el precio del combustible no es relevante para sus costos operativos, pese a que no pagan ni la mitad de lo que pagarían sin la subvención del Estado. “No les voy a ofrecer diesel barato, les voy a ofrecer la seguridad de que va haber carburantes”, manifestó el empresario.

El sector agropecuario en Bolivia también se beneficia con privilegios económicos que no fueron ampliamente abordados en el foro, como los regímenes tributarios especiales, las inversiones del fondo de pensiones o la exención de aranceles para importaciones de ciertos insumos agrícolas. Los candidatos Quiroga y Reyes Villa ofrecieron ampliar aún más los beneficios en materia impositiva, a diferencia de Doria Medina que afirmó que pensar en reducir los tributos en el corto plazo “no es realista” debido a la crisis económica que enfrenta el país.

A pesar de que el programa de Gobierno de Doria Medina, primero en las encuestas de intención de voto, incluye conceptos como justicia ambiental y uso sostenible de la tierra, en el foro manifestó que “si hay contradicción” entre el medioambiente y la producción agroindustrial, se decantará por lo segundo. “Nos interesa un desarrollo ambientalmente responsable, pero como les he dicho a los agropecuarios: en los próximos años, si en algún momento hay contradicción entre el medio ambiente y la producción, no voy a dudar en definir por la producción”, manifestó.

Las elecciones generales en Bolivia están convocadas para el 17 de agosto y se estima que 7,5 millones de bolivianos acudirán a las urnas para renovar presidente, vicepresidente y sus representantes en el Legislativo. Al no haber la obligatoriedad de realizar debates presidenciales, los foros sectoriales constituyen el espacio en el que los postulantes se encuentran y discuten ideas sobre los intereses de los diferentes sectores.

Al finalizar el evento, se escuchó un grito de “¡únanse!” que salió del público en relación a la antigua demanda de que que haya un solo candidato de oposición para evitar la dispersión del voto y el triunfo del Movimiento Al Socialismo (MAS). El pedido terminó en risas de los candidatos a raíz del comentario que hizo Manfred Reyes Villa que, en tono de broma, dijo ya se habían unido pero entorno a él.