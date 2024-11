Una diputada chilena se autodenunció luego de ser acusada de abusar sexualmente de una colaboradora

La parlamentaria es abogada y activista LGTB, “siendo la primera persona abiertamente lesbiana en ser electa como diputada en la historia de Chile”, según reza su página de Wikipedia.

Marcela Riquelme, diputada del partido de Gabriel Boric -el Frente Amplio- se autodenunció este lunes ante la justicia tras una acusación de abuso sexual interpuesta por una colaboradora hace menos de dos semanas. La parlamentaria renunció además a su partido, debido a “la falta de apoyo de parte de la dirección regional” y a la filtración de la querella a la prensa.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la legisladora señaló: “He sido objeto de una denuncia que ha sido al interior del partido y esa denuncia se filtró a los medios de prensa, causando un grave daño no solo a la presunta víctima sino que también a mi persona, a mi familia, a mis amigos y por supuesto a mi equipo. Es por esa razón que he decidido que la denuncia esté donde tiene que estar, que son los tribunales de Justicia y el día de hoy me he autodenunciado”.

“Primero que todo dar las gracias a mis compañeros de la Cámara de Diputados, siempre por el trato respetuoso que he tenido de parte de ellos. Ese trato no se vio reflejado jamás en nuestra región, por parte de las autoridades regionales del partido, de sus dirigentes, no así de su militancia”, sostuvo.

Y a renglón seguido, acusó: “El motivo de mi renuncia al Frente Amplio es por la falta de apoyo que siempre tuve de parte de esta dirección regional y también los hechos que derivaron en la filtración a un medio de prensa”. “De la misma forma, espero proporcionar todos los medios de prueba necesarios para que se esclarezca la verdad con la misma transparencia que siempre hemos tenido”, agregó.

La víctima sufrió crisis de pánico y se encuentra con licencia médica y bajo tratamiento.

La acusación

La denuncia fue estampada ante el Tribunal Superior del Frente Amplio en la región de O’Higgins por una trabajadora de su equipo, quien exigió la expulsión de Riquelme del partido. En el documento, que fue informado a Riquelme el 30 de octubre y dado a conocer por el medio El Tipógrafo, la víctima asegura que acompañará pruebas como insinuaciones por WhatsApp y dijo sufrir crisis de pánico y angustia, por lo que actualmente se encuentra con licencia médica y tranquilizantes.

Acto seguido, el Frente Amplio suspendió la militancia de la legisladora y emitió un comunicado en el que indicaron que “al conocer la denuncia como Dirección Nacional tomamos contacto con la denunciante para ofrecer, a través de personas de su confianza, el apoyo y acompañamiento que requiera en el difícil proceso que está viviendo. Ante denuncias de violencia sexual, el centro de nuestro actuar estará siempre en el acompañamiento, cuidado y protección de quien denuncia y en velar por que las instituciones funcionen, se esclarezcan los hechos denunciados y exista justicia”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el feminismo, los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y el consentimiento como base del ejercicio de la libertad sexual. Es por ello que condenamos aquellas conductas que conculquen estos principios”, complementaron.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, señaló que “ante la denuncia en contra de la diputada Marcela Riquelme, desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género reiteramos nuestro rechazo a toda forma de violencia. Nos hemos puesto en contacto con la denunciante, quien ha aceptado el apoyo psicosocial ofrecido a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género”.

Ahora, la investigación está en manos del Ministerio Publico, por lo que seguirá los meandros judiciales de rigor.