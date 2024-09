Zelenski agradeció apoyo de Boric: “Me gusta la gente como él”

“Tenemos muy buena relación, muy buen diálogo con el Presidente. Es una persona bastante directa, pero muy justa”, dijo Zelensky sobre Gabriel Boric.

(Dese Santiago) Para nadie es un misterio que la relación entre el presidente de Chile Gabriel Boric y su par de Ucrania, Volodímir Zelensky, es más que buena. Desde el comienzo del conflicto, Boric no dudó en condenar lo que llamó una “guerra de agresión de Rusia”, ambos han hablado por videoconferencia y el mandatario chileno fue uno de los expositores en la Cumbre de la Paz que se llevó a cabo en junio, en Suiza.

En su discurso, Boric explicó las razones para apoyar a Ucrania en el enfrentamiento: “Queridos jefes de Estado, ¿por qué un país tan lejano a esta guerra, como Chile, está participando en esta cumbre? No es porque no nos guste Putin, quien personalmente no me gusta, o porque tengamos simpatía por el señor Zelensky. No es porque apoyemos la ampliación de la OTAN hacia el este, o porque seamos parte de uno u otro bloque geopolítico. Es porque nosotros, como un pequeño país en el sur del mundo, con nuestros 20 millones de habitantes, somos conscientes de que sólo el respeto a la ley internacional y a los derechos humanos puede garantizar la paz”, aseguró en esa oportunidad.

Este jueves, el mandatario ucraniano destacó el papel que ha jugado Boric en América Latina, en medio de una conferencia de prensa con periodistas en Kiev.

“Es una persona que ha influenciado a América Latina para que tuvieran más representación en la primera Cumbre de la Paz, y efectivamente valoro su papel”, señaló Zelensky.

“Además, tenemos muy buena relación, tenemos muy buen diálogo con el Presidente. Es una persona bastante directa, pero muy justa y me gusta la gente como él. Yo creo que nosotros con Chile sí que podremos construir muchas relaciones en el futuro entre nuestros pueblos. Yo creo que somos muy parecidos en este sentido”, agregó, según consigna una nota de La Tercera.

“En primer lugar, Boric apoya la devolución de los niños secuestrados (por Rusia). Vamos a tener incluso una conferencia online que va a hacer junto con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Es una cosa muy importante para nosotros la devolución de los niños”, complementó.

“Es muy importante que cualquier país de la América Latina haga lo posible y todo lo que dependa de ellos, para que estén dentro de este círculo de influencia y apoyo a Ucrania, para que todos juntos podamos mostrar quién es Putin y pararlo. Porque sabemos que si él no tiene a su lado a América Latina, los países árabes tampoco estarán. Él no tendrá fuerza. Él empezó a debilitarse. Hace cosas que nunca ha hecho”, remató el Jefe de Estado ucraniano.

Gabriel Boric condenó desde el primer minuto la agresión de Rusia

Críticas a Putin

Zelenski analizó también el desarrollo del conflicto y aseguró que Putin “ya empieza a tener reuniones con algún país o algunos líderes que antes no le importaban nada, que siempre mandaba algún representante o algún ministro de Relaciones Exteriores y ahora él personalmente va a Mongolia”.

“Imagínese. Entonces entiende lo que está pasando. Y yo, con todo respeto, trato a Mongolia. Pero todo el mundo tiene que saber. Esto es algo temporal, esto no va a durar”, recalcó.

Según el medio citado, el presidente ucraniano valoró también el apoyo del mandatario brasileño, Lula da Silva, al igual que la de su par argentino, Javier Milei, cuyo arribo al poder ha sido “muy positivo” para Ucrania.