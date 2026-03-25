Fráncfort sube un 1,41 % pese al rechazo de Irán del plan de paz de Trump

Fráncfort (Alemania), 25 mar (EFE).- La Bolsa de Fráncfort subió hoy un 1,41 % tras la caída de los precios del petróleo pese al rechazo de Irán del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, subió al cierre un 1,41 % hasta 22.957,08 puntos.

El precio del crudo Brent, de referencia en Europa, cayó por debajo de 100 dólares en algunos momentos, y el Texas retrocedió por debajo de 92 dólares el barril pese a que Irán ha rechazado la propuesta de 15 puntos de Trump, para poner fin a la guerra por considerarla "excesiva" y ha establecido sus propias condiciones.

La incertidumbre sobre qué ocurrirá en Oriente Medio frenó la subida de la renta variable alemana.

En Fráncfort, sólo bajaron tres valores: Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, (-1,1 %), el fabricante de software para empresas SAP (-0,5 %) y la compañía de telecomunicaciones (-0,4 %).

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, ganó un 4,5 %, hasta 158,40 euros, y RWE subió un 3,2 %, hasta 56,94 euros.

Deutsche Bank avanzó un 3,2 %, hasta 25,80 euros, y Commerzbank lo hizo un 3 %, hasta 32,39 euros. EFE