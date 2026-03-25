Infografías del miércoles 25 de marzo de 2026

IRÁN GUERRA - Irán descarta negociaciones con Estados Unidos y anuncia una nueva ola de ataques contra Israel en apoyo a Hizbulá, en el día 26 de la guerra.

UNESCO EDUCACIÓN - La población infantil no escolarizada aumentó por séptimo año consecutivo y alcanzó los 273 millones en 2024, en un retroceso global impulsado por conflictos y desigualdades que afecta principalmente a África y Asia, según la Unesco.

ROCÍO DÚRCAL - A veinte años de su muerte, Rocío Dúrcal sigue siendo una de las voces más influyentes de la música en español con una carrera que trascendió del cine a los escenarios y un legado marcado por millones de discos vendidos y éxitos inolvidables.

FÚTBOL INGLATERRA - El delantero egipcio Mohamed Salah dejará el Liverpool FC al final de la temporada, poniendo fin a una etapa marcada por títulos y cifras destacadas que lo consolidaron como uno de los referentes del club inglés en los últimos años.

FÚTBOL MLS - Antoine Griezmann, fichado por los Orlando City a partir de la próxima temporada, es la última estrella de las ligas europeas que se muda a la MLS estadounidense.

AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO - Previa del Gran Premio de Japón de Fórmula Uno.

GORILLAZ MÚSICA - La banda virtual Gorillaz cumple 25 años de trayectoria convertida en un fenómeno global, con más de 41 millones de álbumes físicos vendidos y 13.000 millones de reproducciones en plataformas, cifras que reflejan su impacto sostenido desde su debut en 2001 hasta la era del streaming. EFE

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