José Mujica volvió a criticar al régimen de Nicolás Maduro: “No respeta las leyes elementales de la democracia”

(Desde Montevideo, Uruguay) - El ex presidente uruguayo José Mujica volvió a criticar al gobierno de Nicolás Maduro. El dirigente de izquierda, que gobernó entre 2010 y 2015, dijo que ese país vive en un “régimen porfiado” que no respeta las “leyes elementales de la democracia”.

“¿Sabe cuál es la desgracia de Venezuela? Es una desgracia parecida a la de Argentina: es demasiado rica. Y la han cercado. Tiene un régimen porfiado, que está con la venda puesta y es contradictorio”, afirmó Mujica a radio Rincón, al participar de un evento en la Expo Activa de Soriano.

“Cuando tiene una plaza sitiada, cualquier discrepante es un traidor. Entonces, el sistema político de Venezuela está siempre en guardia y no respeta las leyes elementales de la democracia. Necesita respetar a los que piensan distinto porque para estar de acuerdo… sería un bollo, nos quedamos con la monarquía. Precisamos libertad para discrepar”, afirmó.

José Mujica junto a Nicolás Maduro

Esta no es la primera vez que Mujica cuestiona la situación de Venezuela. Hace poco más de un mes, había definido al gobierno como autoritario y aseguró que se “pasa para el otro lado”.

Consultado en esa oportunidad sobre si en Venezuela hay una dictadura, Mujica respondió: “¿Dónde se origina el concepto de dictadura? Era una decisión del Imperio Romano cuando las papas quemaban. Concentraban el poder y se lo daba a un tipo para que mandara. Nada de discrepar ni nada. Orden cerrado, porque en momentos de peligro no se puede discutir, tiene que haber uno que mande. Ahí se inventó la figura de dictador”.

“En Venezuela hay un gobierno autoritario. Llámelo dictador, llámelo como quiera”, apuntó.

En sus comentarios, el expresidente uruguayo también cuestionó a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien había cuestionado al presidente Luis Lacalle Pou al decir que tiene “cara de lacayo”.

Aseguró que el país caribeño tiene un "gobierno autoritario"

“Así no se puede hablar de los presidentes de América. No se debe hablar. Hasta por conveniencia y por razones diplomáticas. Se le fue la mato”, cuestionó el ex mandatario.

Mujica no es el único dirigente del Frente Amplio que tiene una voz crítica sobre el régimen chavista. El ex canciller Rodolfo Nin Novoa (que ocupó ese rol en el último gobierno de Tabaré Vázquez) lo definió como un “gobierno autoritario, que restringe derechos humanos”.

“Venezuela tiene una grave carencia democrática, sin ningún lugar a dudas. Lo que tenemos que hacer con Venezuela es darle señales como la que le dimos nosotros: no poner embajador político (y) suspenderlo del Mercosur”, señaló.

El ex canciller definió como “equivocada” e “indigna” a la inhabilitación de la líder de la oposición, María Corina Machado, para presentarse a las elecciones. “Una autoridad administrativa no debe suspender el derecho político de ninguna persona”, opinó.

El excanciller Rodolfo Nin Novoa es uno de los dirigentes del Frente Amplio de Uruguay que es crítico del régimen de Nicolás Maduro. (REUTERS/Andres Stapff)

Nin Novoa explicó que cuando era canciller no podía ponerle “nota” a los países y que, por su rol, no podía hacer ese tipo de comentarios.

Los 100 días de Milei

José Mujica también fue consultado por los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei. El dirigente señaló que antes de su asunción, los gobernantes se habían pasado “para el otro lado” y que ahora sucedió exactamente lo contrario. “Espero que haya alguna aguja que busque un poco el medio”, opinó.

Para contestar, Mujica volvió a recurrir a una anécdota histórica. “Aristóteles, hace 2.500 años decía: ‘Los hombres cuando hacen las leyes tienen los dioses al lado, pero cuando las van a cumplir no están los dioses’. No son las instituciones las que fallan, fallamos los humanos”, señaló.

Mujica diferenció el momento político de Argentina con el uruguayo: “Uruguay es manso. ¿Sabe por qué? Porque tiene muchas más vacas que gente. Y las vacas son buenas: comen pasto y no joden a nadie”.