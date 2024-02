Ex canciller del gobierno de izquierda uruguayo aseguró ahora que Venezuela tiene “un gobierno autoritario”

El expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez junto al canciller de su segundo gobierno, Rodolfo Nin Novoa (Presidencia Uruguay)

(Desde Montevideo, Uruguay) - Cuando Rodolfo Nin Novoa era canciller del gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020), el rol que desempeñaba no le permitía ponerle “nota” a los países. Era, explicó el ex diplomático, el representante de un Estado y no le correspondía hacer ese tipo de comentarios. Ahora, a casi cuatro años de dejar su cargo y a título personal, el exministro define al gobierno de Venezuela como “autoritario”.

“Es un gobierno autoritario, que restringe los derechos humanos, sin ningún lugar a dudas”, afirmó Nin Novoa en una rueda de prensa. El dirigente de la izquierda uruguaya aseguró que el régimen de Maduro fue “favorecido” o “facilitado” por la oposición de su país, cuando tomó la decisión de no presentarse a las elecciones de hace cinco años.

“Venezuela tiene una grave carencia democrática, sin ningún lugar a dudas. Lo que tenemos que hacer con Venezuela es darle señales como la que dimos nosotros: no poner embajador político en ese país, suspenderlo del Mercosur –cuando vulneró la cláusula democrática–”, aseguró Nin Novoa.

Su referencia fue un cuestionamiento a la decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou de designar a Eber da Rosa como embajador de Uruguay en Venezuela, luego de ocho años sin que nadie ocupara ese rol. El último diplomático en el cargo había sido Óscar Ramos, durante el gobierno de José Mujica.

El excanciller de Uruguay Rodolfo Nin Novoa (REUTERS/Andres Stapff)

Nin Novoa opinó que lo que debe hacer un gobierno extranjero es “favorecer y estimular la posibilidad de un diálogo entre las partes para que arreglen el problema entre los venezolanos”. El exministro de Relaciones Exteriores recordó que el gobierno de Vázquez promovió el mecanismo de Montevideo con México y el grupo de contacto con la Unión Europea, como forma de “buscar soluciones” entre la oposición y el gobierno.

“A mí Maduro me acusó de estar en connivencia con el Departamento de Estado de Estados Unidos para desestabilizar al gobierno de Venezuela. Y el presidente Vázquez le mandó una carta diciéndole que se rectificara o que aportara las pruebas. Nunca lo hizo, obviamente, porque no le da para rectificarse y porque no tenía pruebas ninguna para aportar (porque creo ni siquiera entré al Departamento de Estado)”, recordó.

El ex canciller también definió como “equivocado” e “indigno” a la inhabilitación de la líder de la oposición, María Corina Machado, para presentarse a las elecciones. “Una autoridad administrativa no puede suspender el derecho político de ninguna persona”, dijo.

Nin Novoa fue el vicepresidente de Tabaré Vázquez durante su primera administración (2005-2010)

Nin Novoa rechazó los dichos de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien afirmó que Lacalle Pou “tiene cara de lacayo”.

Otra de las decisiones que recordó de la administración de Vázquez fue la de evitar reconocer la presidencia de un “autoproclamado” como Juan Guaidó, que implicaba la “alteración de cualquier elemental política democrática”. “¿Cómo una persona se va a autoproclamar presidente y 50 países lo van a reconocer? ¡Eso es un disparate! El Uruguay no lo hizo”, señaló Nin Novoa.

Otra decisión fue que Uruguay se retirara del Tratado interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), una resolución que, al asumir, fue desestimada por el gobierno de Lacalle Pou.

Otro dirigente de la izquierda uruguaya que cuestionó el régimen de Maduro fue el expresidente Mujica. Consultado la semana pasada sobre si en Venezuela había una dictadura, contestó: “¿Dónde se origina el concepto de dictadura? Era una decisión del Imperio Romano cuando las papas quemaban. Concentraban el poder y se lo daban a un tipo solo para que mandara. Nada de discrepar ni nada. Orden cerrado, porque en momentos de peligro no se puede discutir, tiene que haber uno que mande. Ahí se inventó la figura del dictador”.

Y, específicamente sobre Venezuela, dijo: “En Venezuela hay un gobierno autoritario. Llámalo dictador, llámalo como quiera”.