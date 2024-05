Temblor en Colombia hoy, martes 21 de mayo de 2024: últimos sismos reportados por el Servicio Geológico Colombiano

Mantén la calma: Respira profundamente y trata de no entrar en pánico. La serenidad te permitirá actuar de manera más efectiva.

Busca protección: Si estás dentro de un edificio, colócate bajo una mesa resistente o un mueble sólido para protegerte de objetos que puedan caer. Si no encuentras un refugio adecuado, protégete la cabeza y el cuello con los brazos y agáchate junto a una pared interior.

No uses el ascensor: Durante el temblor, no utilices los ascensores; podrían quedar atrapados o fallar en su funcionamiento.