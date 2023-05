El Congreso chileno endurece el reclamo a Argentina por la intervención del curso de un río que se secó

El cauce del río perdió su agua en febrero de este año.

(Desde Santiago de Chile) La nota que envió el gobierno de Gabriel Boric a Argentina para recopilar antecedentes sobre el desvío de un río de aguas internacionales, cuyo caudal se secó tras la intervención de terceros desde la provincia de Santa Cruz, provocó reacciones de todo el arco político.

“No hay una nota de protesta. Nosotros lo que estamos haciendo es levantar antecedentes, que es lo que corresponde, y se comprobó en terreno que efectivamente el curso de esa agua estaba cortado en una parte y por lo tanto estamos haciendo lo que corresponde desde la Cancillería”, indicó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, quien también abordó la solicitud por parte de diputados de contar con mayor información sobre el hecho que tiene a los estancieros de la zona de Magallanes con el cauce del río Vizcachas completamente secos.

“Nosotros estábamos ayer en la Cámara cuando un parlamentario habló de este tema y dijo que iba a oficiar a la Cancillería para pedir antecedentes. Estos antecedentes han sido públicos y aquellas cosas que evidentemente la Cámara de Diputados en su facultad de poder fiscalizar le corresponde hacer, nosotros vamos a responder bajo los parámetros de la institucionalidad”, añadió la autoridad

Así se ve el afluente desde el lado chileno.

Desde la propia Cancillería señalaron a Infobae que el informe que recibieron por parte de un equipo de la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol), que constató in situ la denuncia, “es un documento absolutamente técnico” y que “su contenido es neutro”. “Fue elaborado con el objeto de evaluar y registrar los antecedentes con los que contamos”, señalaron en la repartición chilena.

“La Cancillería tomó conocimiento de eventuales afectaciones al caudal del río Vizcachas, curso de agua internacional, y tras constituirse en la zona, constató la existencia de las mismas. Como es del todo razonable, siendo un tema que surge entre privados, enviamos una nota para poner en antecedentes a las autoridades argentinas y resolver en conjunto cursos de acción”, añadieron.

Sin embargo, hubo reacciones de diversos parlamentarios que solicitaron más antecedentes y fustigaron a las autoridades argentinas, sobre todo por el tenor de las conclusiones de la Difrol: “El hecho de que el río Vizcachas se haya secado completamente escapa a causas naturales, y solo puede atribuirse a la intervención de su cauce en territorio argentino”, señaló la repartición.

“Esta situación reviste máxima urgencia y afecta gravemente nuestra soberanía y recursos hídricos a los que debemos proteger”, indicó el presidente de la comisión de Defensa del Parlamento, Francisco Undurraga. Mientras, el diputado Christian Matheson (IND), representante de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, le pidió un esfuerzo extra a la Cancillería y no descartó con escalar el hecho internacionalmente.

“Esto no puede quedar sólo en un documento que tiene poco o nulo efecto. Lo que debe exigir el Estado de Chile es que cualquier intervención al río Vizcacha se detenga y se restituya el flujo natural de este cauce internacional, pues no sólo afecta a estancieros de la región de Magallanes, sino también a la flora y fauna del entorno de las Torres del Paine, por lo que no se debiera descartar acudir a la Corte Internacional de la Haya para que se restituya el derecho internacional que hoy se ve afectado. Me pregunto ¿ qué diría Argentina si nosotros interviniéramos el río Rubens y el río Penitente?, que forman parte del inicio del Río Gallegos en la República Argentina”, añadió Matheson.

Por su parte el diputado Cristián Labbé, del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), exigió una nueva forma de encarar la diferencia. “No es sólo mandar cartas, hay que pedir explicaciones, y además, deberían juntarse con el canciller argentino para ver en conjunto qué está pasando con ese río”, señaló, según consignó sitio Emol.

