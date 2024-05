Publican decreto para creación del Fondo de Pensiones; entrará en vigor el 1 de mayo

El Fondo de Pensiones para el Bienestar se concretó Crédito: Cuartoscuro

El decreto por el que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar fue publicado este 30 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF); entrará en vigor el 1 de mayo.

La financiación del fondo provendrá de la recuperación de fondos que no han sido solicitados durante más de una década, es decir, de aquellas cuentas de ahorro manejadas por Administradoras de Fondo para el Retiro (Afore) correspondientes a trabajadores que cotizaron para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que al llegar a los 65 años no solicitaron sus recursos o que fallecieron y sus familiares tampoco hicieron uso del dinero acumulado.

De acuerdo con lo publicado en el DOF, las administradoras deberán transferir los recursos “sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar, debiendo notificar de cada traspaso al Instituto el mismo día en que se realice”.

Se estima que actualmente existe un total aproximado de 40 mil millones de pesos en ahorros para el retiro que permanecen sin reclamar y que serán de beneficio para un sector de la población se pueda pensionar conforme al monto de su último salario percibido. Se estima que hasta 2050 el número de trabajadores beneficiados por dicho fondo será de 2.7 millones.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar se alimentará de recursos almacenados por Afores no reclamados Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México

Dichos recursos favorecerán a aquellos trabajadores de 65 años cuya pensión sea igual o inferior a 16,777.78 pesos, cifra que corresponde al salario mensual promedio registrado en 2023, asegurando que reciban una pensión equivalente a su último salario.

Pese a que el decreto para lograr estos cambios fue publicado este 30 de abril y formalmente entra en vigor el 1 de mayo, se estima que será hasta el 1 de julio que sea un beneficio tangible para los trabajadores retirados.

Tal como quedó asentado en el DOF, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar contempla reformas, adiciones y derogaciones a la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Esto dijo AMLO sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar

El pasado 26 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que buscaría que la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar se formalizara a más tardar el 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajador. Sin embargo, reconoció que el beneficio se materializaría después.

“Se va a informar sobre el procedimiento de cómo un trabajador que se va a jubilar con las leyes anteriores y que va a recibir menos, cómo se le va a compensar con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Nos va a llevar algún tiempo, espero que en un mes después del día primero de mayo, primero de julio si podemos, este cobrando su compensación el primer trabajador, ese es mi plan”, expuso.

AMLO se comprometió a formalizar el Fondo de Pensiones para el Bienestar para el Día del Trabajo (AP Photo/Marco Ugarte)

El propósito de implementar esta medida es robustecer el sistema de pensiones nacional, con el fin de asegurar un incremento en la calidad de vida de la población mediante una administración de fondos más eficiente y orientada al bienestar social. No obstante, no estuvo exenta de críticas por parte de quienes no están de acuerdo con la recuperación de recursos almacenados en las Afores.