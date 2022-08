Por primera vez, Don Francisco no conducirá la tradicional Teletón en la TV de Chile: “Me parece responsable y necesario”

El animador envió una carta destacando las razones de su retiro de la Teletón.

Don Francisco ha anunciado su retiro de la Teletón en una carta enviada a un diario de circulación nacional en Chile. En el escrito, el presentador ha argumentado su salida manifestando que “me parece responsable y necesario” y que “siempre voy a estar y, mientras las fuerzas me lo permitan”.

De esta manera Don Francisco, o Mario Kreutzberger, concluye una etapa de su vida al estar cerca de cumplir 82 años de edad. Cabe recordar que su vínculo con la Teletón se inició en 1978 cuando le dio el vamos a esta causa benéfica en donde se recaudó alrededor de USD 2,5 millones en 27 horas de transmisión.

La carta enviada al diario El Mercurio parte manifestando que “en esta fecha, en que celebramos en Chile el Día de la Solidaridad, quiero compartir con los chilenos y chilenas todos, algunas reflexiones y, especialmente, darles las gracias. Las gracias, porque han hecho suya la Teletón y han sido pilares fundamentales de esta gran obra”.

Posteriormente, argumenta su retiro escribiendo que en “camino a cumplir 82 años de vida, me parece responsable y necesario” hacer abandono del liderazgo de la causa. “Como saben, creo que ha llegado el momento de dar un paso al costado. Camino a cumplir 82 años de vida, me parece responsable y necesario. No voy a liderar la campaña, pero siempre voy a estar y, mientras las fuerzas me lo permitan, seguiré colaborando con Teletón dónde y cuándo me necesiten”, dijo don Francisco.

Sobre el futuro de la Teletón, el legendario animador apuntó a los jóvenes para que tengan una participación activa en esta instancia. “Hoy, nuevas generaciones asumen distintos liderazgos, apoyados y acompañados por la experiencia y vivencias que hemos adquirido. Así es como Teletón continúa, por ejemplo, en los institutos gracias a la excelencia de más de mil trabajadores, la perseverancia, compromiso y ejemplo de cada uno de los pacientes y de sus familias. Y que ellos se atiendan con tecnología de punta, y con la calidad y calidez propia de cada uno de nuestros centros Teletón, así lo demuestra”.

Las palabras expresadas por Don Francisco en la carta se suma a lo que dijo en la última transmisión de la Teletón en Chile, en octubre del 2021. Allí, fue lo más cercano a una despedida masiva. “Estamos orgullosos de volver a participar, pero con el firme propósito de invitar a una nueva generación a que dirija esta maravillosa obra hacia el futuro. (…) Yo quiero dar un paso al costado para que otros den un paso al frente”, afirmó Kreutzberger.

“Voy a estar en la Teletón y voy a colaborar con todas mis fuerzas mientras mis capacidades me lo permitan, porque para mí ha sido un orgullo participar de esto”, dijo en aquella oportunidad para agregar que “tiene que venir una nueva hornada, el mundo es más joven, y esta va a ser mi última Teletón en esta posición”.

Reacciones

El sorpresivo anuncio de Don Francisco tuvo un rápido eco en Chile. Para el animador Francisco Saavedra, Kreutzberger “está cansado, con otras preocupaciones. Siente que ya no tiene la misma energía de antes, pero conociéndolo, él va a estar ahí encima siempre”.

“Creo que no hay reemplazante para Don Francisco, eso hay que dejarlo claro. Acá tienen que ser los comunicadores los que muestren unión, simpatía y solidaridad para poder trabajar en torno a la Teletón, no necesariamente en el show televisivo que son las 27 horas de amor, esa es una parte”, agregó Saavedra.

“Yo insisto, acá hay que mostrar una unión, que la Teletón vuelva a ser una prioridad, como lo fue hace muchos años. Creo que los ejecutivos de TV tienen que abrir su corazón a la cruzada solidaria, eso es muy importante”, finalizó el animador.

SEGUIR LEYENDO: