Felipe Alessandri, alcalde de Santiago de Chile: “El coronavirus nos pilló de rodillas tras el estallido social y la crisis política”

El alcalde de Santiago de Chile, Felipe Alessandri, analizó la situación en la que se encuentra la ciudad más importante de ese país en el marco de la lucha por frenar la propagación del coronavirus.

“ El coronavirus nos pilló de rodillas tras el estallido social y la crisis política ”, señaló en diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio con vos de Buenos Aires.

“Estamos haciendo 1.200 testeos por día. En marzo comenzaron los brotes en los sectores más acomodados (de la ciudad) y ahora se está propagando en los sectores más populares", remarcó.

Luego hizo referencia a que estas semanas son las más críticas, dado que son las que los especialistas señalaron como el pico de contagios. “ Estamos en las semanas pico, en la peor etapa de la enfermedad ", sostuvo.

Sin embargo, se mostró confiado con la infraestructura con la que cuenta la ciudad: “Tenemos capacidad hospitalaria y llegaron nuevos ventiladores. Además, el nivel de fallecidos se ha mantenido. No se nos han disparado”.

“Hay capacidad hospitalaria, tenemos más recuperados y lo más importante es que hacemos muchos test. Es difícil pero se está haciendo testeos masivos, que es muy importante”, destacó.

También se refirió a la situación económica: “En los sectores donde no hay contagiados hemos abierto el comercio. La cuestión económica está muy compleja. Después de ocho semanas en cuarentena, los pequeños comercios se vieron muy afligidos".

Por último, habló de las clases y no dejó margen de dudas: “Calculo que en todo el primer semestre los alumnos no van a volver a clases. Nosotros no queremos que vuelvan las clases porque los que vienen a Santiago muchos vienen de otros sectores del país y el riesgo de contagio es alto por la circulación".

Imagen de archivo de un trabajador bancario tomando la temperatura a clientes afuera de una sucursal en Santiago, Chile, el 3 de abril de 2020. REUTERS/Ivan Alvarado

Chile amplió el confinamiento en Santiago ante el “preocupante” avance del virus

Las autoridades sanitarias de Chile anunciaron este miércoles que una docena de comunas (barrios) de Santiago volverán al confinamiento ante el “preocupante” avance de la pandemia en la capital, donde se concentran el 85 % de los nuevos contagios.

“Tenemos que mirar la región metropolitana con mucho cuidado (...) Se está transmitiendo la enfermedad hacia comunas de mayor riesgo por su concentración, su poder económico y el tipo de vivienda”, dijo el ministro chileno de Salud, Jaime Mañalich.

Entre las comunas que entrarán a partir del viernes en cuarentena y que se suman a la quincena que ya lo están, se encuentran algunas del extrarradio como La Florida, Cerro Navia o Renca, mientras que las zonas más pudientes del oriente, donde se detectaron los primeros casos a principios de marzo, se mantienen sin restricciones de movimiento.

“Tenemos una situación heterogénea en el país y ahora corresponde dar la batalla por Santiago, salir adelante juntos, con un esfuerzo enorme”, apuntó el ministro.

A diferencia de otros países de la región con menos casos como Argentina o Colombia, el Gobierno de Chile rechazó desde el inicio decretar el confinamiento nacional y cerrar totalmente la economía y optó por “cuarentenas selectivas y estratégicas”, con restricciones que se imponen y se levantan en cada comuna o ciudad en función de los nuevos contagios.

El país sí se encuentra bajo estado de excepción, con toque de queda desde las 22:00 hora local, con colegios, universidades y fronteras cerradas, así como la mayoría de los comercios que no sean de primera necesidad.

