“Me dio 14 días de antibióticos, que era un disparate, tomé menos . Pero me dejó muy bien, pude ir a desfiles, quedé bárbara . El 6 de febrero regresé a Uruguay y me quedé hasta el 22. Como estaba negociando con Versace, me llamaron para reuniones el 24 de febrero en Milán. Vuelo el 22 de día, nada menos que el día de mi cumpleaños, y como tenía wi-fi en el vuelo, fui viendo lo que iba pasando. Desde Milán me empieza a decir que están viviendo una guerra. Llegué a Madrid el domingo, y un diseñador amigo me dijo que de ninguna manera podía ir a Milán teniendo en cuenta mi situación de salud. Y me quedé en Madrid, donde me protegía y me cuidaba, aunque no había nada aún. Iba a pocos lugares, me veía con poca gente...”, prosiguió con su relato.