Desde luego lo que menos preocupa es lo que podrá ocurrir con los presos comunes. Importa mucho más la situación del ex mandatario. Esto explica que el asesor en seguridad del presidente Jair Bolsonaro, el ex comandante del Ejército general Eduardo Villas Boas, cuestionara la medida en discusión. “Experimentamos un nuevo período en que las instituciones vienen haciendo un gran esfuerzo para combatir la corrupción y la impunidad. Eso nos trajo de vuelta la autoestima y la confianza. Es preciso mantener la energía que nos mueve en la dirección de la paz social, so pena de que el pueblo brasileño caiga de nuevo en el desaliento y, eventualmente, en la convulsión social”.