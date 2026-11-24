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Shein abonará un total de 100 millones de dólares (91 millones de euros) para dar carpetazo a una investigación liderada por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) en la que se acusaba al gigante chino de la 'fast fashion' de prácticas abusivas y engañosas sobre los clientes.

En concreto, la FTC ha concluido que la compañía dificultó la resolución de problemas de compra para los consumidores, incumplió sus promesas de envío, suprimió reseñas negativas e hizo afirmaciones engañosas sobre la cadena de suministro y el origen de materiales, como el algodón, infringiendo de esta manera la legislación vigente.

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Decenas de miles de clientes informaron que sus pedidos llegaron con retraso hasta de meses, incluso algunos nunca recibieron sus compras. Shein no proporcionó información suficiente sobre el estado del envío y los consumidores no pudieron ponerse en contacto con la empresa.

Shein envía casi un millón de paquetes diarios a Estados Unidos; sin embargo, según datos de la FTC, a septiembre de 2025, la firma contaba con tan solo cinco agentes de atención al cliente para atender las consultas telefónicas y no proporcionaba un número de teléfono para dichos agentes en su sitio web.

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De la misma manera, la compañía se dedicó a eliminar reseñas negativas y mostraba solo aquellas positivas. Por otra parte, la FTC ha demostrado que algodón utilizado en sus tejidos supuestamente cultivado en Estados Unidos provenía de China y el algodón utilizado en al menos algunos de sus productos ni siquiera pudo ser rastreado hasta ningún país de origen.

El importe solicitado a Shein se destinará a compensar a los clientes damnificados, al tiempo que las autoridades impondrán mayores controles para que la empresa no pueda repetir las acciones descritas previamente.

"Shein atrajo a los consumidores con promesas de ropa asequible, entrega rápida y el uso de proveedores con calificaciones superiores al promedio en estándares relacionados con el trabajo infantil y forzoso, entre otras afirmaciones. En realidad, la empresa engañó a millones de consumidores sobre sus productos, sus proveedores y la autenticidad de las reseñas de sus clientes", ha sostenido el director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, Christopher Mufarrige.

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