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FIBRA Prologis Reestructura su Línea de Crédito, Duplica su Capacidad a US$1,000 Millones y Reduce el Margen de Financiamiento

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 24 de noviembre de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- FIBRA Prologis (BMV:FIBRAPL 14), un fideicomiso de inversión en bienes raíces líder en inversión y administración de inmuebles industriales clase-A en México, anunció que reestructuró su línea de crédito revolvente sustentable y no garantizada, con mejores condiciones y mayor capacidad. El monto de la línea aumentó de US$500 millones a US$1,000 millones, e incluye un acordeón que permite ampliarla hasta US$1,500 millones, sujeta a la aprobación de los bancos participantes.

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La línea tiene un vencimiento inicial en febrero de 2030 y contempla dos opciones de extensión por un año cada una, sujetas a una comisión de extensión. El margen, que varía en función de la calificación crediticia de la compañía, actualmente es de 100 puntos base sobre la tasa de referencia aplicable, 25 puntos base menor que la de la línea anterior. Entre las condiciones adicionales se incluyen ajustes de hasta ±2 puntos base vinculados al cumplimiento de indicadores desempeño y una comisión basada en la calificación crediticia, aplicable al monto comprometido por cada banco, independientemente de que los recursos se dispongan o no. Esta comisión sustituye una comisión más alta que se tenía por saldo no dispuesto.

"Esta línea de crédito refleja la solidez del perfil crediticio de FIBRA Prologis", señaló Alexandra Violante, Directora de Finanzas de FIBRA Prologis. "A su vez, nuestros activos industriales de alta calidad, los ingresos por rentas en dólares y nuestra base de clientes multinacionales respaldan nuestros principios crediticios. Las mejores condiciones de la línea nos ayudarán a mantener un balance sólido y la flexibilidad financiera para aprovechar oportunidades que generen valor a largo plazo para los tenedores de certificados."

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PERFIL DE FIBRA PROLOGIS

FIBRA Prologis es un fideicomiso de inversión en bienes raíces de inversión y administración de inmuebles industriales clase A en México. Al 30 de septiembre de 2026, el portafolio de la compañía comprendía 515 propiedades de inversión, sumando 87.3 millones de pies cuadrados (8.1 millones de metros cuadrados). Esto incluye 352 edificios para uso logístico y de manufactura estratégicamente ubicados en 6 mercados principales industriales en México, que comprenden 66.6 millones de pies cuadrados (6.2 millones de metros cuadrados) de Área Bruta Rentable ("ABR") y 163 edificios con 20.7 millones de pies cuadrados (1.9 millones de metros cuadrados) de activos no estratégicos en otros mercados.

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DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS

Este comunicado contiene algunas declaraciones sobre hechos futuros. Dichas declaraciones están basadas en

expectativas actuales, estimaciones y proyecciones de la industria y los mercados en los cuales FIBRA Prologis opera, así como en creencias y suposiciones derivadas del Administrador de FIBRA Prologis. Dichas declaraciones implican incertidumbres que pudieren llegar afectar significativamente los resultados financieros de FIBRA Prologis. Palabras como "espera", "anticipa", "intenta", "planea", "cree", "busca", "estima" o variaciones de las mismas y expresiones similares tienen la intención de identificar dichas declaraciones sobre hechos futuros, que por lo general no son de naturaleza histórica. Todas las declaraciones en relación con el rendimiento operacional, eventos o desarrollos que esperamos o anticipamos que ocurran en el futuro, incluyendo, declaraciones relacionadas con renta y crecimiento ocupacional, actividades de desarrollo y cambios en las ventas o en el volumen de propiedades a ser aportadas, enajenaciones, condiciones generales en las áreas geográficas en las que operamos, y nuestra deuda y posición financiera, serán consideradas declaraciones sobre hechos futuros. Estas declaraciones no garantizan un rendimiento futuro e implican ciertos riesgos, incertidumbres y supuestos que son difíciles de predecir. No obstante que creemos que las estimaciones contenidas en cualquier declaración sobre hechos futuros están basadas en suposiciones razonables, no podemos asegurar que nuestras expectativas se cumplirán y por lo tanto los resultados reales podrían diferir materialmente de lo expresado o previsto en dicha declaración. Algunos de los factores que pudieren llegar afectar dichas resultados incluyen, pero no se limitan, a: (i) la situación económica internacional regional y local, (ii) los cambios en los mercados financieros, tasas de interés y tipos de cambio de moneda extranjera, (iii) aumento en, o surgimiento de, competencia respecto de nuestras propiedades, (iv) los riesgos asociados con adquisiciones, enajenación y desarrollo de propiedades, (v) el mantenimiento del régimen y estructura fiscal de un fideicomiso de inversión en bienes raíces, (vi) la disponibilidad de financiamiento y capital, los niveles de endeudamiento que mantengamos y nuestras calificaciones, (vii) los riesgos relacionados con nuestras inversiones, (viii) incertidumbres ambientales, incluyendo los riesgos de desastres naturales, (ix) riesgos relacionados a la pandemia por coronavirus, y (x) los factores de riesgo adicionales discutidos en los comunicados, informes, reportes, prospectos y suplementos presentados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., por FIBRA Prologis, bajo el rubro "Factores de Riesgo". Ni Prologis ni FIBRA Prologis asumen obligación alguna de actualizar las declaraciones sobre hechos futuros que aparecen en este comunicado.

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Los CBFIs de FIBRA Prologis que pudieran ser ofrecidos en la oferta pública de adquisición no han sido registrados bajo la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América (U.S. Securities Act of 1933), según ha sido modificada, ni de las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción distinta a la mexicana, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos de América (o a una persona estadounidense) o en cualquier otra jurisdicción sin estar registrados o en virtud de una exención aplicable a los requisitos de inscripción previstos en cualquier ley de valores aplicable.

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FUENTE FIBRA Prologis